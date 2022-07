"După cel de-al Doilea Război Mondial a existat multă speranță în Națiunile Unite. Nu vreau să jignesc, știu că sunt oameni excelenți care muncesc, dar în acest punct nu au puterea de a se impune", afirmă Papa Francisc într-un interviu pentru Telam.

"Ei ajută la evitarea războaielor, și mă gândesc la Cipru, unde sunt trupe argentiniene, dar pentru a opri un război, pentru a rezolva o situație de conflict, precum cea pe care o trăim astăzi în Europa, sau precum cele experimentate în alte părți ale lumii, nu au nicio putere. Fără supărare. Numai că Constituția lor, de care dispun, nu le dă putere", relatează ANSA.

Răspunzând la întrebarea dacă puterile în lume și greutatea unor instituții s-au schimbat, Papa Francisc a subliniat că "există unele instituții demne, care sunt în criză sau, și mai rău, care sunt în conflict".

"Cele aflate în criză îmi dau speranță într-un posibil progres, dar cele aflate în conflict sunt ocupate să rezolve problemele interne", a mai spus Papa Bergoglio. "În acest moment avem nevoie de curaj și creativitate. Fără aceste două elemente, nu vom avea instituții internaționale care să ne ajute să depășim aceste conflicte foarte grave, aceste situații de moarte", a avertizat Papa Francisc.

"Un război, din păcate, este o cruzime pe zi. În război nu dansezi menuetul, ucizi. Și există o întreagă structură de vânzare de arme care îl favorizează", a declarat Papa Francisc în interviul acordat agenției argentiniene Telam.

"Cineva expert în statistică mi-a spus, nu-mi amintesc cifrele, că, dacă nu s-ar fabrica arme timp de un an, nu ar fi foamete în lume. Cred că a sosit momentul să regândim conceptul de "război corect". Poate fi un război corect, există dreptul de a ne apăra, dar trebuie regândit modul în care este folosit astăzi conceptul", a subliniat Suveranul Pontif.

"În Europa au o experiență foarte tristă a populismului. Tocmai a apărut o carte, 'Sindromul 1933', care arată cum a fost generat populismul lui Hitler. De aceea, îmi place să spun: să nu confundăm populismul cu popularismul", a afirmat Papa Francisc.

"Popularismul este atunci când oamenii își fac treburile, își exprimă gândurile în dialog și sunt suverani. Populismul este o ideologie care unește poporul, care încearcă să îl grupeze într-o singură direcție. Și aici, când vorbești cu ei despre fascism și despre nazism, înțeleg ce este populismul", a explicat Sfântul Părinte.

Mass-media a manipulat cuvintele mele cu privire la Putin. Insistând asupra manipulărilor presei într-un interviu acordat agenției argentiniene "Telam", Papa Francisc afirmă că "iau o propoziție din context și te fac să spui ceea ce nu ai vrut să spui. Cu alte cuvinte, trebuie să fii foarte atent ". "De exemplu, odată cu războiul, a existat o întreagă controversă asupra declarației mele într-o revistă a iezuiților: am spus că 'aici nu sunt nici buni și nici răi' și am explicat de ce. Dar au luat această declarație separat și au spus: 'Papa nu îl condamnă pe Putin!' ", a clarificat Papa Francisc.

"Realitatea este că starea de război este ceva mult mai universal, mai serios, și nu există buni și răi. Suntem cu toții implicați și asta trebuie să învățăm", a explicat Pontiful.

În interviul acordat agenției de presă argentiniene "Telam", Papa Francisc a amintit că a folosit expresia "război mondial în bucăți" încă din 2014. "Ce se întâmplă în Ucraina trăim îndeaproape și din acest motiv ne îngrijorăm, dar să ne gândim la Rwanda de acum 25 de ani, la Siria de acum 10 ani, la Liban cu luptele sale interne sau la Myanmar de astăzi. Ceea ce vedem, se întâmplă de mult timp", a observat Papa Francisc.

"Am afirmat că folosirea și deținerea armelor nucleare este imorală. A rezolva lucrurile cu un război înseamnă a spune nu capacității de dialog, de a fi constructiv, pe care oamenii o au. Această capacitate de dialog este foarte importantă. Ies din război și trec la comportamentul obișnuit. Să ne gândim când vorbim cu oamenii și, înainte de a termina, ei ne întrerup și ne răspund. Nu știm să ne ascultăm. Nu îi permitem celuilalt să își spună opinia. Trebuie să ascultăm. Ascultând ce spune celălalt, primind, declarăm întâi război, adică întrerupem dialogul. Războiul este în esență o lipsă de dialog", a continuat Suveranul Pontif.

"Când am fost la Redipuglia în 2014, pentru centenarul războiului din 1914, am văzut vârsta morților în cimitir și am plâns. În ziua aceea am plâns. Pe 2 noiembrie, câțiva ani mai târziu, am mers la cimitirul din Anzio și când am văzut vârsta acelor băieți morți, am plâns din nou. Nu mi-e rușine să spun. Ce cruzime! Și când s-a comemorat aniversarea debarcării în Normandia, m-am gândit la cei 30.000 de tineri morți pe plajă. Deschideau bărcile și le ordonau: 'Coborâți, coborâți', în timp ce naziștii îi așteptau. Este justificat? Vizitarea cimitirelor militare din Europa ajută să vă dați seama de asta", a concluzionat Papa Francisc.

Sursa: RADOR