Suveranul Pontif a îndemnat la cumpătare, acesta fiind un Crăciun trist, ”de război”.

"Spun asta de mai mult timp: noi trăim un al treilea război mondial pe bucăți. Cel din Ucraina ne mișcă mai mult pentru că este aproape, însă Siria se află de 13 ani într-un război teribil. Yemenul, de câți ani? Myanmar, peste tot în Africa, lumea este în război. Doare atât de tare, doare atât de mult", a spus Papa Francisc într-un interviu acordat postului italian Canale 5, interviu intitulat "Crăciunul pe care mi l-aș dori".

Suveranul Pontif a amintit de ceremonia la care a participat la Redipuglia, în 2014, cu ocazia împlinirii centenarului declanșării Primului Război Mondial. "În 2014, când am fost în Redipuglia, am plâns. Am plâns! Era cu ocazia centenarului războiului. Nu-mi venea să cred vârsta oamenilor care muriseră". "Războiul distruge, distruge mereu", a continuat Papa, vorbind despre "nebunia" războiului, notează Rai News.

"Apoi în fiecare an de 2 noiembrie merg la cimitir. Într-un an am fost la cimitirul din Anzio, unde sunt înmormântați soldații americani. Am văzut vârsta băieților și am plâns. Dar cum se poate așa ceva? Cum de se distrug vieți la acea vârstă? Războiul este ca o mistică a distrugerii".

"Atunci când a avut loc comemorarea debarcării din Normandia i-am văzut pe șefii de guvern care reaminteau începutul eliberării Europei, de nazism, fascism. Dar acolo, pe plajă, au rămas 30.000 de tineri".

"Nu înțeleg, războiul distruge. Uneori mă gândesc la mamele cărora le sună poștașul la ușă: "Doamnă, o scrisoare pentru dumneavoastră. Doamnă, avem onoarea să vă spunem că sunteți mama unui erou". Da, mamei îi rămâne din fiul ei doar acea scrisoare. Războiul este o nebunie, el distruge mereu", adaugă Papa Francisc. "Și tu spui acum că asta e cruzime, pentru că o agresiune duce la altă agresiune, și apoi la alta, și alta. Se continuă așa. Se distruge ca într-un joc. Apoi mai sunt foametea și frigul, războiul poate aduce atât de multe lucruri, el distruge".

Papa Bergoglio a vorbit și despre comerțul cu arme: "Industria armelor, o industrie care în loc să promoveze omenirea, face lucruri pentru a o distruge. Suntem nebuni".

Dar războiul înseamnă și scumpirea energiei, afaceri care închidă, familii aflate în dificultate, "acestea sunt efectele războiului, nu-i așa? Prețurile zboară, se pierde obiectivitatea. Nu poți schimba nimic pentru că totul este conectat. Totul este conectat", a spus Papa Francisc.

"Acesta este un Crăciun de război, nu faceți cumpărături ca și cum nimic nu s-ar întâmpla"

Vorbind despre problema oamenilor care nu au o locuință "există un lucru care mă îngrijorează foarte mult: atitudinea indiferenței", denunță Papa Francisc. "Am aici o poză făcută de unul dintre fotografii noștri în care apare o doamnă care pleacă iarna dintr-un restaurant, este în vârstă, are o haină de blană, mănuși, căciulă. Se vede că era frig. La ieșirea din restaurant se află o persoană care cere ajutor. Poate este o umilă femeie a străzii. Doamna se uită în alta parte. Cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să privim de cealaltă parte".

"Vă rog să vă chibzuiți cheltuielile de Crăciun, chibzuiți-le. Acesta este un Crăciun trist, un Crăciun de război. Sunt oameni care mor de foame. Vă rugăm să aveți o inimă mare și să nu mergeți la cumpărături de parcă nimic nu s-ar întâmpla. Indiferența este unul dintre lucrurile cu care trebuie să luptăm din greu și voi, jurnaliștii, aveți într-un anume fel misiunea de a trezi inimile pentru a nu cădea în această cultură a indiferenței".

Qatargate: "Suntem păcătoși, dar nu corupți, corupția e mai gravă, îți putrezește sufletul"

În interviu, Suveranul Pontif a vorbit și despre scandalul "Qatargate".

"Astăzi, se alunecă de la păcat la corupție, așa că nu trebuie să tolerăm acest lucru. Cum s-a întâmplat ca tocmai cum, când Europa are nevoie de atâtea lucruri, acești oameni care sunt în administrație să alunece în acest fel în corupție? Și eu sunt slab, cu toții suntem slabi - insistă Papa -. Fiecare are punctul lui sensibil, să-i zicem personalitate: poate că unul este mincinos, unul are puțină furie, altul are un caracter urât. Fiecare are câte ceva. Păcătos da, dar corupt nu. E ceva mai rău, pentru că corupția îți putrezește sufletul". "Dvs ați spus că, corupția 'spuzza' (miroase urât), întreabă intervievatorul. Iar Papa Francisc răspunde: "Miroase urât în dialect lombard, pute, în italiană (râzând, n.d.)".

Sursa: RADOR