Duminică, Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru liderii lumii, pentru ca deciziile lor să fie ghidate și eliberate „de interese personale și partizane” și să favorizeze, în schimb, „promovarea binelui pentru fiecare persoană”.

Potrivit „RAI News” (Italia), în omilia sa, Papa Leon ne-a îndemnat „să nu mai trăim pentru noi înșine” și „să aducem foc în lume. Nu focul armelor, nici măcar cel al cuvintelor care îi incinerează pe alții. Nu, nu acesta. Ci focul iubirii, care se smerește și slujește, care se opune indiferenței cu grijă și aroganței cu blândețe; focul binelui, care nu costă la fel de mult ca armamentul, ci reînnoiește lumea. Poate costa neînțelegere, ridicol, chiar persecuție, dar nu există pace mai mare decât să ai flacăra ei în tine”, a subliniat Papa Leon.

„A acționa în adevăr costă, pentru că în lume există cei care aleg minciuna”, a spus Papa în Piazza della Libertà din Castel Gandolfo. „Iisus, însă ne invită, cu ajutorul său, să nu renunțăm și să nu ne conformăm acestei mentalități, ci să continuăm să acționăm pentru binele nostru și al tuturor, chiar și al celor care ne fac să suferim. Ne invită” - a continuat Papa Leon - „să nu răspundem aroganței cu răzbunare, ci să rămânem fideli adevărului în caritate. Martirii mărturisesc acest lucru vărsându-și sângele pentru credință, dar și noi, în circumstanțe și moduri diferite, îi putem imita”.

„Să ne rugăm pentru ca eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes, astfel încât în negocieri binele comun și popoarele să fie întotdeauna pe primul loc”, au fost cuvintele Papei Leon al XIV-lea la sfârșitul slujbei de duminică.

„Suntem cu toții chemați să-l slujim pe Iisus”, a reamintit Pontiful la începutul Liturghiei, la care au participat lucrători locali ai Caritas și clienții lor. Papa Leon le-a spus: „Vă încurajez să nu faceți distincție între cei care ajută și cei care sunt ajutați, între cei care par să dea și cei care par să primească, între cei care par săraci și cei care simt că își oferă timpul, abilitățile și ajutorul. Suntem Biserica Domnului, o Biserică a săracilor, toți prețioși, toți supuși, fiecare purtător al unui Cuvânt unic al lui Dumnezeu. Fiecare este un dar pentru ceilalți”. Apoi, a adăugat: „Să dărâmăm zidurile”, pentru că „numai împreună, numai devenind un singur Trup în care chiar și cei mai fragili participă cu deplină demnitate, suntem Trupul lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă atunci când focul pe care Iisus a venit să-l aducă arde prejudecățile, prudența și temerile care îi marginalizează încă pe cei care poartă scrisă sărăcia lui Hristos în propria poveste”.

Papa Leon al XVI-lea a concluzionat, apoi: „Să nu-L excludem pe Domnul din bisericile noastre, din casele noastre și din viețile noastre. În schimb, să-I permitem să intre în săraci și atunci ne vom împăca și cu propria noastră sărăcie, sărăcia de care ne temem și pe care o negăm atunci când căutăm liniștea și siguranța cu orice preț”.

După celebrarea euharistică și recitarea rugăciunii Angelus (la Castel Gandolfo), a avut loc prânzul cu o reprezentare a săracilor locali (110 persoane), a rezidenților centrelor locale de primire și ai caselor de familie, a persoanelor fără adăpost și a utilizatorilor centrelor de ascultare. Aproximativ 500 de persoane au fost prezente în fața altarului diecezan „Santa Maria della Rotonda” din Albano, potrivit Jandarmeriei Vaticanului.

Sursa: Rador Radio România