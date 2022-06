Parlamentul de la Sofia se întrunește, marți, 21 iunie, în ședință extraordinară pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva guvernului, inițiată de GERB-Uniunea Forțelor Democrate.

Ședința extraordinară a fost convocată de președintele interimar al Adunării Naționale a Bulgariei, Miroslav Ivanov. Dezbaterea va fi urmată de vot, care, conform Regulamentului Parlamentului, trebuie să aibă loc nu mai devreme de 24 de ore de la încheierea discuțiilor.

După consultări cu grupurile parlamentare, deputații din partidele "Văzrajdane", "Există un Astfel de Popor" și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți și-au declarat sprijinul pentru votul de neîncredere inițiat de cea mai mare forță parlamentară de opoziție. Moțiunea de cenzură a fost depusă în Parlamentul de la Sofia cu 59 de semnături, iar inițiatorii săi au motivat-o prin eșecul executivului în politica financiară și economică, scrie Novini.bg.

Comentând moțiunea de cenzură la postul național BNT, premierul Kiril Petkov a spus: "Nu aș spune că trebuie să vorbim despre un eșec. Aceasta este o continuare a unei schimbări care a început anul trecut și este foarte dificilă. Dacă guvernul va cădea și se va da din nou mandat, vom începe din nou negocierile, dar nu cu Boiko Borisov (liderul GERB, n.r.), nu cu Kostadin Kostadinov (liderul "Văzrajdane") sau Slavi Trifonov (liderul "Există un Astfel de Popor"), ci cu toate partidele și deputații independenți".

Kiril Petkov a subliniat că nu există nicio problemă dacă nu el, ci un alt coleg din partidul său, "Continuăm Schimbarea", devine prim-ministrul Bulgariei. Premierul a atras atenția și asupra problemei privind căutarea unui sprijin suplimentar din partea deputaților pentru moțiunea de cenzură și a parlamentarilor care aleg să părăsească rândurile partidului "Există un Astfel de Popor" (ITN).

"Încă un deputat de la ITN a spus că alege Bulgaria, alege să fac parte din această schimbare. Sper să mai fie astfel de cazuri în zilele următoare. Suntem în Parlament datorită oamenilor care ies în stradă și, când te simți susținut, știi că ceea ce faci este corect. Sper să fie proteste pașnice, nu în sprijinul guvernului, ci în sprijinul schimbării".

Petkov i-a solicitat președintelui Rumen Radev să decidă dacă schimbarea s-a încheiat și să susțină lupta împotriva culiselor politice. "Acum este momentul în care președintele poate spune că această schimbare nu s-a încheiat și că sprijină oamenii. Fie îl induce cineva în eroare cu privire la ceea ce se întâmplă, fie are nevoie de timp pentru a realiza că bătălia pe care am început-o acum un an nu s-a încheiat", a menționat premierul bulgar, adăugând că șeful statului trebuie să se întoarcă spre popor, pentru că oamenii văd ce se întâmplă.

Referitor la tema legată de Macedonia de Nord și la acuzațiile conform cărora ar fi trădat poziția Bulgariei în procesul de negocieri UE-Skopje, Kiril Petkov a precizat: "Pentru ca această coaliție să fie instabilă, s-a vorbit constant despre Macedonia de Nord. Am tot spus că nu va exista nicio decizie fără parlamentul bulgar. În calitate de prim-ministru, nu voi lua nicio decizie, decât dacă va fi luată de parlament. Singurul lucru pe care îl voi spune la masa de discuții cu liderii Europei este că nu voi modifica poziția Bulgariei, dacă nu va exista o hotărâre din partea legislativului", a concluzionat premierul bulgar.

Proteste în sprijinul guvernului Bulgariei, la Plovdiv și Varna

Zeci de protestatari s-au adunat vineri seara, în orașul Plovdiv, pentru a-și exprima sprijinul față de guvernul bulgar. Acțiunea s-a intitulat "Împreună pentru viitorul secolului XXI! Protest împotriva coaliției "Există un Astfel de Popor" (ITN), "Văzrajdane", Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) și GERB", relatează Novinite.

Potrivit organizatorilor, "noua coaliție nu are loc în parlament". Participanții la protest au declarat că se vor aduna din nou pentru a protesta marți, când vor avea loc dezbaterile asupra moțiunii de cenzură împotriva cabinetului condus de premierul Kiril Petkov.

Un protest a fost organizat și la Varna, unde susținătorii guvernului s-au adunat în fața clădirii municipalității. Manifestația a fost organizată de partidul "Bulgaria Democrată". Participanții la acțiune și-au exprimat nemulțumirea față de ceea ce au numit "noua coaliție dintre GERB, DPS și ITN".

Sursa: RADOR