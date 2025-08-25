Președintele Trump dispune de puține surse independente de consiliere tocmai când el încearcă să medieze sfârșitul invaziei ruse în Ucraina – poate cele mai dificile negocieri din mandatul său prezidențial, scrie „The New York Times” (SUA).

Timp de zeci de ani președinții americani s-au bazat pe capacitatea unor profesioniști în ale politicii externe care să îi ajute să depășească niște negocieri dificile privind conflicte importante de pe glob.

Președintele Trump a avut o altă abordare față de asemenea experți: i-a concediat.

Acum, când Trump încearcă să depășească niște negocieri care ar putea fi cele mai dificile din mandatul său prezidențial – respectiv, să pună capăt invaziei rușilor în Ucraina - el face asta după ce a eliminat o bună parte din infrastructura care ar fi trebuit să îi ofere informații despre președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, și să împiedice manipularea sau chiar inducerea în eroare a Statelor Unite.

„Fără asemenea specialiști, merg pe bâjbâite”, afirmă Evelyn N. Farkas, director executiv la Institutul McCain de pe lângă Universitatea de Stat din Arizona. Ea spune că oamenii care au fost concediați „examinaseră toate informațiile pe tema intențiilor lui Vladimir Putin. Ei au spioni în teren. Ei dispun de tot felul de informații care au fost obținute prin mijloace tehnice”.

Trump a redus Consiliul Securității Naționale, respectiv, acel colectiv de experți în politică externă care au ghidat politica externă a Statelor Unite timp de decenii, el reducând acest personal cu mai bine de jumătate. El i-a epurat pe experții birourilor de informații din cauza implicării lor într-o anchetă desfășurată timp de aproape un deceniu cu privire la amestecul rușilor în alegerile din 2016.

Trump a spus cât se poate de clar că este convins că relațiile sale personale cu Putin îl vor ajuta să ajungă la un acord de pace cu Ucraina, fără să fie înconjurat de o gașcă de experți despre care el crede că se înscriu în „statul din umbră” menit să-i contracareze programul.

„Cred că vrea să facă o înțelegere cu mine, înțelegi?, oricât de aiurea ar suna asta”, i-a spus Trump președintelui Franței, Emmanuel Macron, luni, într-un moment surprins de un microfon uitat deschis.

Întrucât Rusia continuă să bombardeze Ucraina cu rachete și drone, Trump a ales să se bazeze mai mult pe el însuși și pe câțiva aliați apropiați, precum niște prieteni ai săi din lumea afacerilor. Acțiunile sale se înscriu într-un context mai larg, prin care Trump și-a reconstruit administrația astfel încât ea să îi îndeplinească dorințele, fără să-i pună în discuție politica sau să îi ofere o consiliere independentă.

Și, deși Trump și-a caracterizat recenta sa diplomație ca fiind extrem de eficientă, cel puțin public, se pare că nici vreun armistițiu și nici un acord de pace nu se arată prea aproape.

Un oficial de la Casa Albă a susținut că Trump dă rezultate prin negocieri ca de la președinte la președinte, preferând să nu apeleze la abordarea președinților anteriori, care s-au bazat pe sute de cercetători și de consilieri. Oficialul respectiv, care nu a fost autorizat să facă declarații publice și care a vorbit sub acoperirea anonimatului, a spus că Steve Witkoff, investitorul imobiliar pe care Trump l-a numit emisar special, a vorbit ore întregi cu Putin.

Încă din zilele de început ale primului său mandat, din 2017, Trump a manifestat o mare neîncredere în Consiliul Securității Naționale (NSC) din cauză că, în opinia sa, membrii acestuia l-ar submina.

Remanierea NSC operată de Administrația Trump s-a făcut la recomandarea lui Robert O’Brien, cel care a fost consilier pentru securitate națională în timpul primului mandat al lui Trump și care a susținut că misiunea acestuia trebuie restructurată pentru a răspunde mai bine obiectivelor politicii președintelui.

„Atunci când, în timpul primului mandat al lui Trump, am redus la jumătate personalul din NSC care devenise inutil de numeros sub președinția lui Obama, NSC a devenit mai eficient, și-a oprit scurgerea de informații și a repurtat mari succese politice pentru președintele Trump”, a spus O’Brien.

În cel de-al doilea mandat, această „îndreptare a dus la rezultate similare”, a spus el, făcând referire la întâlnirile la vârf ale lui Trump din Alaska și de la Washington.

Epurarea experților s-a iuțit în această săptămână, când Tutsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații, a anunțat că 37 dintre actualii și foștii oficiali vor fi scutiți de obligațiile lor. Cel puțin trei dintre actualii oficiali examinaseră probleme legate de influența rușilor, deși niciunul dintre ei nu a fost direct responsabil pentru concluziile pe care dna Gabbard le-a calificat drept false.

După ce dna Gabbard a revocat eliberările, ea a anunțat că, pur și simplu, va închide Centrul vizând False Informații Străine (FMIC), un centru care fusese înființat de Congres în vederea coordonării eforturilor depuse de toate birourile de informații pentru a urmări amestecul Rusiei și al altor țări.

Pe parcursul ultimelor alegeri, centrul a făcut declarații pentru presă și pentru oficiali de stat cu privire la diversele pericole care ar periclita votul. Dar mulți republicani s-au simțit jigniți de ipoteza potrivit căreia susținătorii lor sporesc propaganda rusească, iar Administrația Trump a trecut la anihilarea multora dintre eforturile de monitorizare și a multor avertismente legate de operațiunile de influențare lansate din străinătate.

Înalți oficiali ai Administrației Trump, care au dorit să își păstreze anonimatul pentru că nu au fost autorizați să facă declarații publice, au pus sub semnul îndoielii ipoteza potrivit căreia o bună parte din informațiile speciale rusești s-ar fi pierdut. Ei au dat de înțeles că accentul pus pe Moscova în privința altor probleme de politică externă a fost greșit orientat. Aceiași oficiali mai spun că epurarea a vizat oameni implicați în activități de analiză care, în opinia dnei Gabbard, sunt nesemnificative.

Marc Polymeropoulos, fost agent CIA care, pe vremuri, a condus operațiunile clandestine ale biroului în Europa și Rusia, a spus că, lăsând la o parte acest exod al oamenilor, acțiunile administrației implică și alte probleme.

„Ce mă îngrijorează este obiectivitatea analitică rece”, afirmă Polymeropoulos.

Polymeropoulos mai spune că Trump nu a dorit să audă rapoarte despre acțiunile răuvoitoare ale Rusiei, iar Laura Loomer (teoreticiană de dreapta pe tema conspirațiilor, n. red,) a profitat de orice scuză ca să încerce și să facă în așa fel încât oficialii din sectorul securității naționale care se ocupau de Rusia să fie eliminați din guvern.

„Întreaga idee, potrivit căreia comunitatea informațiilor îi transmite puterii adevărul, s-a pierdut, atâta vreme cât ea a devenit extrem de politizată”, a mai spus el. „Toate astea vor avea repercusiuni reale”.

Sursa: Rador Radio România