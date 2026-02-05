Teheranul caută să limiteze discuțiile doar la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul amenință cu o ofensivă militară, scrie „The Financial Times” (Mare Britanie).

Tratative de importanță crucială între SUA și Iran ar urma să aibă loc în Oman, Teheranul căutând să se asigure că obiectivul negocierilor sale cu Administrația Trump se va limita doar la programul său nuclear.

Inițial, discuțiile programate vineri, care survin într-un moment când președintele SUA, Donald Trump, se gândește la o serie de opțiuni militare împotriva Republicii Islamice, urmau să aibă loc la Istanbul, la ele urmând să participe și alte țări din regiune, în calitate de observatori.

Dar o serie de persoane la curent cu evenimentele au declarat că Teheranul a dorit ca discuțiile să aibă loc la Muscat, iar la ele să participe doar Statele Unite.

Cererea a dat de înțeles că Teheranul dorește un format care să se asemene cu cel al tratativelor sale cu SUA de anul trecut, care s-au concentrat doar asupra programului nuclear al Iranului, nu și asupra altor probleme, cum ar fi viitorul arsenalului său cu rachete balistice, așa cum ceruse anterior Washingtonul.

„Iranienii vor să schimbe agenda, participanții și locul întrevederii”, a declarat o persoană. „Ei vor să arate că este vorba doar despre o nouă rundă a tratativelor nucleare anterioare din Oman”.

O altă persoană la curent cu discuțiile a spus că „ideea ar fi aceea de a se discuta o singură problemă, în vederea simplificării procesului”.

Altcineva a spus că SUA au fost de acord cu mutarea negocierilor la Muscat. Marți, Casa Albă spusese că discuțiile rămân programate pentru vineri, dar fără să ofere și alte detalii.

La discuții urmau să participe emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, împreună ci ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, dar o serie de diplomați afirmaseră anterior că detaliile sunt încă în curs de finalizare.

Anul trecut, Witkoff și Araghchi au ținut o serie de discuții indirecte în capitala Omanului, înainte ca Israelul să își lanseze războiul de 12 zile împotriva Republicii Islamice, cu doar 48 de ore înaintea celei de-a șasea runde de convorbiri. SUA s-au alăturat pentru scurt timp atacului lansat de Israel, bombardând principalele instalații nucleare ale Iranului.

În ultimele săptămâni o serie de puteri arabe și musulmane și-au intensificat eforturile, încercând să apropie cele două părți de masa negocierilor după ce Trump a amenințat de mai multe ori că, în urma înăbușirii brutale a protestelor soldate cu mii de morți, va trece la acțiuni militare împotriva Iranului.

Dar oficialii iranieni au afirmat că nu acceptă să discute decât problema nucleară și nu vor capitula în fața pretențiilor lui Trump.

Iranul, care susține că programul său nuclear nu are decât obiective civile, a respins mereu cererile prin care era rugat să pună capăt îmbogățirii uraniului, afirmând că este vorba despre un drept al Teheranului, în conformitate cu tratatul de neproliferare.

Programul său nuclear a fost grav afectat de atacurile din iunie, Trump afirmând că el a fost „distrus”. Dar oficialii occidentali sunt îngrijorați de soarta celor 408 kg. de uraniu îmbogățit, pe cale să atingă gradul de puritate necesar unor arme.

Saman Vakil, directoarea pentru Orientul Mijlociu de la Chatham House, a declarat că Iranul preferă ca Omanul să găzduiască tratativele, întrucât acest stat din Golful Persic este considerat un „vechi interlocutor de încredere”, recunoscut ca negociator între diverse părți.

„Teheranul dorește să îi țină la distanță pe ceilalți pioni regionali, ca să nu complice și să prelungească niște discuții și așa complicate și delicate”, a mai adăugat ea.

