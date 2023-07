Statele Unite au trimis pentru prima dată din anii 1980 un sumarin dotat cu arme nucleare într-un port din Coreea de Sud.

O manevră riscantă în contextul tensiunilor cu Coreea de Nord, dar care răspunde necesității pentru Washington să-și reafirme rolul în această regiune, în situația în care Seulul se gândește să se doteze cu arma atomică, relatează France 24.

Arestarea în Coreea de Nord, miercuri, a soldatului american Travis King putea avea loc cu greu într-un moment mai puțin oportun pentru președintele american, Joe Biden.

Ea dă Phenianului o pârghie ne negociere în vreme ce Casa Albă părea decisă să crească presiunea asupra regimului lui Kim Jong-un. Înainte ca Travis King să decidă să meargă în Coreea de Nord, Joe Biden luase o decizie fără precedent pentru Statele Unite de 40 de ani.

Președintele american a trimis un submarin capabil să tragă rachete nucleare, care a sosit marți în portul Busan, în sudul Coreii de Sud.

Până la 80 de rachete nucleare la bord

Din anii 1980, Washingtonul evita să-și extindă armele nucleare prea aproape de frontiera nord-coreeană pentru a limita escaladarea tensiunilor în peninsulă.Washingtonul a renunțat până la urmă la reținerea sa. Statele Unite au trimis USS Kentucky, capabil să transporte până la 80 de rachete nucleare.

"Este unul din cele 14 submarine nucleare lansatoare de rachete de clasă Ohio activ de care dispun Statele Unite", subliniază Ho Ting "Bosco" Hung, spécialist în China și în probleme de securitate în Asia la International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Aceste submersibile constituie vârful de lance al descurajării nucleare maritime a Statelor Unite.Phenianul nu a văzut cu ochi buni venirea USS Kentucky în apele sud-coreene. Ea "îndepărtează mai mult ca oricând Coreea de Nord de masa negocerilor", a afirmat Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean.

Dar era vremea ca Statele Unite să ridice tonul în regiune, estimează Ho Ting "Bosco" Hung. "În timpul președițiilor lui Barack Obama și Donald Trump, Washingtonul făcea referiri regulat la amenințarea nord-coreeană tratată ca una din principalele priorități. JoeBiden a fost mult mai discret în această chestiune", amintește acest expert. Pentru actualul locatar de la Casa Albă, ordinea priorităților era simplă: Rusia pe primul loc, apoi China și Coreea de Nord pe a treia poziție, dar mult în urmă.

"De un an, Phenianul a profitat din plin pentru a face multe teste cu rachete. Au putut ameliora considerabil stăpânirea tehnicii acestor rachete", amintește Ho Ting "Bosco" Hung.

Și avertismentele verbale ale Japoniei, Coreii de Sud și Statelor Unite nu au avut efect. Situația a devenit foarte volatilă. Phenianul nu arată nicio voință să încetinească ritmul testelor sale", subliniază expertul ITSS.

Trimiterea USS Kentucky reprezintă astfel pentru Joe Biden un mod de a-i aminti lui Kim Jong-un că nu l-a uitat. Și asta echivalează cu a da cât se poate de tare cu pumnul în masă: în materie de descurajare nucleară, a trimite un submarin ca acesta face parte din semnalele vizibile cele mai puternice posibil", notează Ho Ting "Bosco" Hung.

Mica călătorie sud-coreeană a submersibilului nu constituie totuși numai un mesaj pentru Nord. Intervine într-un context mai larg de demonstrare generală a sprijinului Statelor Unite pentru Coreea de Sud.

Să descurajeze Coreea de Sud să opteze pentru arma nucleară

"În același timp există în Coreea de Sud sosirea acestui submarin nuclear lansator de rachete și vizita lui Kurt Campbell, coordonator pentru Indo-Pacifique din Consiliul de securitate națională a Casei Albe pentru prima întâlnire a Grupului consulativ nuclear (NCG)", subliniază Antoine Bondaz, specialist în peninsula coreeană la Fundația pentru cercetare strategică.

Această inițiativă a fost lansată după întâlnirea dintre Joe Biden și președintele sud-coreean, Yoon Suk-yeol, în aprilie. NGC trebuie să folosească la ameliorarea răspunsului sud-coreean la evoluția amenințării nucleare a vecinului de la nord.Washington ține să-și liniștească aliatul la Seul.

"Trimiterea USS Kentucky este un gest mai mult politic decât militar, deoarece din punct de vedere al raportului de forțe cu Phenianul, prezența la Busan a acestui submarin nu schimbă mare lucru", susține Sebastian Harnisch, specialist în peninsula coreeană la universitatea din Heidelberg.

Rachetele transportate de submersibilele de clasă Ohio au fost concepute "pentru a fi trase de departe [rază de acțiune de peste 7.000 km, n.red.] și nu există deci niciun interes să-l trimită atât de aproape de frontiera cu Coreea de Nord".

Militar este cu atât mai puțin logic cu cât avantajul unui submarin constă în capacitatea sa de a fi invizibil. Prezența sa evidentă în portul Busan "neutralizează valoarea sa tactică principală: invizibilitatea", subliniază CNN.

Această supraliciare a gesturilor pentru a demonstra că Statele Unite știu să fie aliatul nuclear la momentul potrivit ține de faptul că "Washingtonul vrea să se asigure astfel că Seulul nu ajunge la dezbaterea privind o posibilă nuclearizare a țării", asigură Antoine Bondaz.

De aproape un an, Coreea de Sud se întreabă dacă nu ar fi timpul pentru ea să devină o putere nucleară.

"Între China, care și-a crescut arsenalul nuclear și se arată tot mai agresivă în Asia, și Coreea de Nord, care pare mai hotărâtă ca oricând, Seulul se simte mai amenințat ca oaricând, subliniază Nuclear Threat Initiative, un ONG american care activează pentru dezarmare nucleară, întro notare pe blog privind tentația nucleară sud-coreeană.

USS Kentucky reprezintă astfel o arma de dublă descurajare nucleară. El urmărește să-i aminească lui Kim Jong-un că Washingtonul are cu ce lovi repede și tare dacă Coreea de Nord trece linia roșie cu testele ei și "servește ca să se evite participarea Coreii de Sud la proliferarea armelor nucleare în lume", rezumă Ho Ting "Bosco" Hung.

Sursa: RADOR