Donald Trump vrea să redenumească Pentagonul „Departamentul de Război”, iar secretarul Hegseth desființează comitetul care sprijinea femeile din armată, marcând un pas înapoi după decenii de emancipare militară, notează „Avvenire” (Italia).

Nu numai că Departamentul Apărării își va schimba numele, devenind practic Departamentul de Război - pentru că „inspiră mai multă teamă”, a explicat Trump, însă concomitent continuă și un război, unul mai ascuns de ochii multora, care riscă (conform multor membri ai armatei americane) să anuleze decenii de luptă pentru emancipare.

Pentagonul a desființat un grup consultativ care, timp de peste 60 de ani, oferea recomandări privind modul de sprijinire a femeilor care serveau în armată. Vestea a fost dată pe X de purtătorul de cuvânt al departamentului, Kingsley Wilson, argumentând că acest consiliu, fondat în 1951, „a promovat o agendă feministă controversată care dăunează pregătirii pentru luptă”.

„Secretarul Hegseth dorește să restabilească în întregul departament standarde uniforme și neutre din punct de vedere al genului”, a explicat Wilson. Recomandările grupului variau de la asistență medicală, la sprijin pentru victimele violenței domestice și veste antiglonț. De exemplu, în 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, comitetul i-a cerut secretarului Apărării să impună forțelor armate să furnizeze echipamente adaptate femeilor”.

Această mișcare este ultima dintr-o serie de inițiative ale lui Hegseth care au subminat eforturile de consolidare a rolului femeilor în conducerea militară. În aprilie, secretarul a anunțat că va pune capăt programului „Femei, Pace și Securitate”, numindu-l „o altă inițiativă controversată a lui Biden”. De asemenea, Hegseth a concediat sau înlocuit mai multe femei din funcții de conducere, ca parte a unei epurări mai ample a personalului militar, printre acestea aflându-se și fostul șef al operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti, prima femeie care a servit în Statul Major.

Sursa: Rador Radio România