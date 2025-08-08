Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), pentru a țara noastră să intre în programul Visa Waiver

Firma americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică a furnizat asistență Qatarului în demersul încununat de succes al țării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autoritățile de la Washington în programul Visa Waiver.



″GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii″, se arată în înțelegere, văzută de Profit.ro.

Exprimarea este identică cu cea din contractul similar semnat în urmă cu câțiva ani de GSIS cu Qatarul, care a fost admis în Visa Waiver în septembrie 2024. Pentru serviciile prestate, GSIS percepe României un onorariu de 25.000 de dolari pe lună. Acordul este valabil până la 31 octombrie 2025 și poartă semnăturile ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, și principalului partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff.

Kroloff a fost timp de peste 4 ani, în perioada 2009-2013, Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă (US Department of Homeland Security - DHS) al Administrației de la Washington, instituția care inițiază deciziile de admitere a țărilor străine în programul Visa Waiver.

″În această poziție, a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget de 60 miliarde dolari. A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă în toate funcțiile operaționale și de reglementare ale Departamentului, a supervizat relațiile externe, a administrat activitatea globală a DHS și a fost responsabil de coordonarea agenției cu Casa Albă și cu Consiliul de Securitate Națională.

De asemenea, a consiliat persoana nominalizată la conducerea Homeland Security în cadrul echipei de tranziție Obama-Biden″, se arată în prezentarea oficială a lui Noah Kroloff.

Pe 25 martie 2025, DHS a anunțat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura ″respectarea cerințelor stricte de securitate″ impuse de program.

Până la 31 martie, autoritățile americane ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), prin care românii să poată călători fără vize în Statele Unite.

În aceeași zi, Fox News a transmis, în emisiunea „America Reports”, că există un flux mare de imigranți ilegali români la granița de nord a SUA și că acest lucru s-ar datora și relaxării de către Canada a cerințelor privind vizele.



