Creșterea intervențiilor americane împotriva navelor cu petrol venezuelean riscă să sufoce economia țării și întărește discursul guvernului de la Caracas: Donald Trump ar încerca să-l răstoarne pe Nicolas Maduro pentru a controla resursele.

Statele Unite au desfășurat o flotă militară uriașă în Caraibe pentru o operațiune antidrog care include acum confiscări forțate de petrol.

Președintele Trump a declarat că zilele lui Maduro sunt „numărate” și chiar a spus recent că nu exclude războiul.

Maduro „știe exact ce vreau. El știe mai bine decât oricine”, a afirmat președintele la NBC.

Dar ce vrea el cu adevărat?, se întreabă notează „France 24” (Franța).

Fost furnizor

Din anii 1920 până la naționalizarea din 1976, Statele Unite au exploatat petrolul venezuelean.

Numeroase rafinării americane au fost construite pentru a procesa țițeiul extras din subsolul venezuelean.

Este vorba despre puțin peste 200.000 de barili pe zi, a declarat pentru AFP o sursă din industrie, transportați pe nave scutite de sancțiuni, ferite de operațiuni militare.

Prima navă interceptată pe 10 septembrie, M/T Skipper, a fost dusă în Statele Unite, iar încărcătura i-a fost confiscată. Transporta 1,9 milioane de barili de petrol, potrivit lui Maduro, care a numit operațiunea „piraterie”. Soarta celei de-a doua nave este neclară, iar duminică, o a treia navă a fost „urmărită” de Garda de Coastă americană.

Dl. Trump a ordonat blocarea navelor „sancționate” (de către Trezoreria SUA în cadrul politicii de sancțiuni și embargo), dar analiștii avertizează că măsura este vagă și ar putea afecta orice navă care transportă țiței venezuelean, cu excepția celei a Chevron.

A doua navă confiscată nu se afla pe lista neagră a SUA, potrivit experților. Nava urmărită duminică a fost identificată de presa americană drept petrolierul Bella 1, care se află sub sancțiuni americane din 2024 pentru legăturile sale cu Iranul și Hezbollah.

Politica nu este riguroasă: unele nave au trecut prin zonă fără incidente, dar riscul ar putea crește prețurile transportului de marfă sau ar putea descuraja companiile de transport maritim, a declarat Juan Szabo, consultant și fost vicepreședinte al gigantului companie de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Din producția de aproximativ 1 milion de barili pe zi, Venezuela exportă aproximativ 500.000 de barili pe piața neagră, în principal către Asia.

PDVSA susține că exporturile continuă normal. „Dacă va exista o blocadă reală, producția se va opri foarte repede, așa cum s-a întâmplat în timpul grevei majore din 2002”, a explicat o sursă din domeniu, referindu-se la mișcarea de protest împotriva președintelui de atunci, Hugo Chávez.

Geopolitică

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a programat o reuniune pe această temă pentru marți. Presiunile SUA asupra lui Maduro au început în septembrie cu atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor aparținând unor presupuși traficanți de droguri, Washingtonul acuzându-l pe Maduro de implicare în traficul de droguri și de apartenență la un cartel.

Peste 100 de persoane au fost ucise în atacurile americane.

Carlos Mendoza Potella, profesor de economie petrolieră, consideră că „Doctrina Trump” dictează ca Statele Unite „să-și rezerve America pentru ele însele”.

„Nu este vorba doar despre petrol, ci despre împărțirea lumii” cu China și Rusia, a adăugat el.

Se profilează o criză economică?

Blocada pune și mai multă presiune asupra unei economii venezuelene deja afectate, care va încheia anul cu hiperinflație.

Venezuelenii continuă să vorbească despre desfășurarea militară a lui Trump, dar în șoaptă, temându-se că vor ajunge la închisoare. Unii speră la o intervenție care să pună capăt la 26 de ani de chavism, în timp ce alții se tem că izolarea țării o va arunca înapoi în zilele întunecate ale crizei din 2017-2018.

Dl Szabo estimează că exporturile vor scădea cu 45% în următoarele patru luni.

„Venitul net lunar al Venezuelei în martie și aprilie ar putea ajunge la 150 de trilioane până la 170 de trilioane, ceea ce este foarte, foarte puțin”.

„Încasările în valută vor reprezenta o treime din ceea ce erau”, adaugă el. „Vor exista efecte asupra importului de bunuri non-petroliere, devalorizarea accelerată a bolivarului și o creștere uriașă a costului vieții”.

