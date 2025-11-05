Alți soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar de la Seul, după un briefing al serviciilor de informații, notează „La Libre Belgique”.

„Aproximativ 5.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în Rusia în etape din septembrie și se așteaptă să fie mobilizați pentru reconstrucția infrastructurii”, a declarat deputatul Lee Seong-kweun.

„Au fost observate semne continue de instruire și selecție de personal pentru desfășurări suplimentare de trupe”, a adăugat el.

Agenția de informații a mai arătat că aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni sunt desfășurați în prezent în apropierea frontierei ruso-ucrainene, potrivit deputatului.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând mii de soldați pentru a respinge forțele ucrainene care își stabiliseră prezența într-o mică parte a regiunii Kursk, regiune de frontieră a Rusiei, între sfârșitul anului 2024 și primăvara anului 2025.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți în aceste bătălii, potrivit serviciilor de informații sud-coreene.

Potrivit experților, Coreea de Nord primește ajutor financiar semnificativ, tehnologie militară și asistență alimentară și energetică de la Moscova. Acest lucru oferă un impuls binevenit pentru a eluda sancțiunile internaționale impuse din cauza programelor sale nucleare și de rachete.

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, la granița intercoreeană, care va avea loc luni, a anunțat Seulul marți.

Însă, potrivit lui Lee Seong-kweun, serviciile de informații sud-coreene consideră că Kim Jong Un este deschis dialogului cu Statele Unite și „va căuta să stabilească un contact atunci când vor exista condițiile potrivite”.

„Numeroase indicii sugerează” că Phenianul „se pregătește în culise pentru posibile discuții cu Statele Unite”, a adăugat Lee Seong-kweun.

