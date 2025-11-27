O convorbire telefonică între Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin, dezvăluie dedesubturile planului de pace american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.

A-l convinge pe Donald Trump nu este niciodată ușor. Pentru a reuși, cel mai bine este să ceri sfaturi de la cei apropiați. Probabil că asta a gândit și Kremlinul, care, potrivit Bloomberg, a vorbit la telefon pe 14 octombrie cu Steve Witkoff, trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu.

Încununat cu succesul acordului de pace din Gaza, Witkoff a petrecut puțin peste cinci minute la telefon cu Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Vladimir Putin pentru politică externă. „Cred că dacă vom reuși să rezolvăm conflictul ruso-ucrainean, toată lumea va fi încântată”, i-a spus el în timpul convorbirii.

În timpul discuției, diplomatul rus a sugerat o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump - și asta înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. „Crezi că ar fi util ca superiorii noștri să vorbească la telefon?”, a întrebat inocent Iuri Ușakov.

„Un schimb de teritorii”

„Voi prelua apelul și voi repeta pur și simplu că îl felicitați pe președinte pentru acest succes [planul de pace pentru Gaza, n. red.], că l-ați susținut, că îl respectați ca om al păcii și că sunteți cu adevărat bucuroși că ați văzut acest lucru întâmplându-se. Cred că va fi un telefon foarte bun”, a răspuns Steve Witkoff, fără a-și ascunde respectul profund pentru Vladimir Putin în timpul conversației.

Potrivit spuselor sale, el i-a afirmat întotdeauna președintelui american că „Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace”. Dar „cred că problema este că avem două națiuni care se luptă să găsească un compromis, iar când vom reuși, vom avea un acord de pace”. El sugerează un plan în douăzeci de puncte, precum cel propus pentru Gaza, și îi cere omologului său să dea acest sfat liderului de la Kremlin.

„Cred că exact asta ar putea discuta liderii noștri”, confirmă Iuri Ușakov, care îl flatează și pe Donald Trump, numindu-l un „adevărat pacificator”. „Între noi fie vorba, știu de ce va fi nevoie pentru a ajunge la un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar în loc să vorbim așa, hai să vorbim cu mai multă speranță, Iuri. Cred că președintele îmi va da multă libertate și discreție pentru a ajunge la acest acord”, mai spune Steve Witkoff.

„Asta face un negociator”

O astfel de discuție nu lasă prea multe îndoieli cu privire la influența deja destul de clară a Rusiei asupra planului de pace. Întrebat despre acest lucru, Donald Trump a declarat că nu a ascultat apelul, dar că este vorba de o „negociere clasică”. „Trebuie să convingă Ucraina. Va convinge Rusia. Asta face un negociator”, a declarat el presei marți, 25 noiembrie.

„Îmi imaginez că spune același lucru Ucrainei, pentru că fiecare parte trebuie să facă concesii”. „Planul inițial de pace în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost rafinat cu contribuții din partea ambelor părți și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, a declarat președintele american într-o postare pe Truth Social. Potrivit Agence France-Presse, Steve Witkoff va merge la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace cu Vladimir Putin.

Sursa: Rador Radio România