Donald Trump le-a prezentat liderilor arabi un plan pentru a pune capăt conflictului din Gaza. Textul promite o cale „credibilă” către un stat palestinian, fără a-i garanta detaliile, explică „Le Point” (Franța).

„Un plan în 21 de puncte”. Administrația Trump a dezvăluit o foaie de parcurs ambițioasă pentru a pune capăt războiului din Gaza. Potrivit „The Washington Post”, care a consultat documentul, planul prevede, la intrarea sa în vigoare, oprirea completă a operațiunilor militare și înghețarea liniei frontului.

În termen de 48 de ore, douăzeci de ostatici israelieni în viață trebuie eliberați și aproximativ treizeci de cadavre trebuie returnate. În schimb, Hamas trebuie să distrugă „toate armele sale ofensive”. Luptătorii dispuși să renunțe la violență ar putea beneficia de amnistie, în timp ce celor care optează pentru exil li se va garanta o ieșire în siguranță din Gaza.

Prezentat la ONU săptămâna trecută, acest plan trebuie acum înaintat lui Benjamin Netanyahu, în cadrul unei întâlniri față în față cu Donald Trump la Casa Albă. Un înalt oficial israelian a recunoscut deja că anumite puncte cruciale, în special dezarmarea completă a Hamas, vor fi dificil de implementat. Textul rămâne, de asemenea, enigmatic în ceea ce privește implementarea sa concretă, dincolo de armistițiu și eliberarea ostaticilor.

Însă inițiativa nu se oprește aici: include un plan de reconstrucție de anvergură. Spitale, brutării, infrastructura de apă și electricitate, îndepărtarea molozului... totul va fi restaurat sub supravegherea ONU și a organizațiilor internaționale. Cu toate acestea, nici modalitățile de finanțare, nici detaliile de implementare nu au fost clarificate încă.

O „cale credibilă” către statul palestinian

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale planului privește viitorul politic: documentul menționează o „cale credibilă către statul palestinian” odată ce reconstrucția va fi finalizată și reformele realizate. Această formulare deliberat prudentă ar putea avea scopul de a liniști statele arabe și cele aproximativ 150 de țări care au recunoscut deja Palestina.

Însă Benjamin Netanyahu nu și-a ascuns ostilitatea: în fața Adunării Generale a ONU, a respins ideea unui „stat terorist impus” și a declarat că este necesar să se „termine treaba” împotriva Hamas.

Pentru a asigura securitatea, Washingtonul propune înființarea unei „Forțe internaționale de stabilizare” compuse din parteneri arabi. Trupele israeliene s-ar retrage treptat, menținând în același timp o prezență „perimetrică”. Încă un termen vag, care ar însemna aplicarea unei supravegheri externe nedefinite.

Planul prevede și un mare schimb de prizonieri. Odată ce toți ostaticii vor fi eliberați, Israelul va elibera 250 de prizonieri condamnați pe viață și 1.700 de palestinieni arestați după 7 octombrie. Pentru fiecare cadavru de ostatic returnat Israelului, statul evreu va returna cadavrele a 15 locuitori din Gaza.

Rămâne de văzut dacă acest plan, pe cât de ambițios pe atât de echivoc, va putea într-adevăr să deschidă calea către o dezescaladare durabilă.

