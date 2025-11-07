Miercuri, Washingtonul a prezentat țărilor partenere un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, menită să sprijine planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza, a anunțat misiunea SUA la Organizația Națiunilor Unite.

La aproape două luni de la instituirea unui armistițiu șubred în Gaza, Statele Unite au prezentat miercuri, 5 noiembrie, țărilor partenere un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU menită să sprijine planul de pace al lui Donald Trump în enclava palestiniană, relatează „France 24” (Franța).

Ambasadorul SUA, Mike Waltz, i-a reunit miercuri pe cei zece membri aleși ai Consiliului, împreună cu mai mulți parteneri regionali – Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Turcia – a declarat un purtător de cuvânt al misiunii într-un comunicat, menționând că acest lucru demonstrează „sprijin regional” pentru acest text.

Proiectul de text, în legătură cu care nu a fost încă menționată o dată pentru supunerea la vot, „salută Comitetul pentru Pace”, care ar urma să fie prezidat de Donald Trump pentru a supraveghea guvernul de tranziție din Gaza, și „autorizează forța internațională de stabilizare descrisă în planul de pace în 20 de puncte al președintelui Trump”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Conform unor surse diplomatice, mai multe țări și-au exprimat deja disponibilitatea de a participa la această forță de stabilizare, inclusiv Indonezia, dar insistă asupra unui mandat din partea Consiliului de Securitate pentru a desfășura efectiv trupe în teritoriul palestinian.

„Transformarea viziunii unei păci durabile în Orientul Mijlociu în realitate”

„Datorită leadershipului curajos a președintelui Trump, Statele Unite vor obține din nou rezultate la ONU, nu discuții interminabile”, a comentat același purtător de cuvânt al misiunii americane. „Părțile au profitat de această oportunitate istorică pentru a pune capăt în sfârșit deceniilor de crime și pentru a transforma viziunea președintelui privind o pace durabilă în Orientul Mijlociu în realitate”.

În timpul unei vizite în Israel la sfârșitul lunii octombrie, secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a exprimat optimismul cu privire la desfășurarea iminentă a unei forțe internaționale în Gaza, indicând că Statele Unite ar putea solicita un mandat al ONU.

Această forță este stipulată în acordul care a dus la un armistițiu fragil pe 10 octombrie între Israel și gruparea palestiniană Hamas, după doi ani de război devastator declanșat de atacul din 7 octombrie.

Conform termenilor acestui acord, aceasta va fi compusă dintr-o coaliție formată în mare parte din țări arabe și musulmane și va fi desfășurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea pe măsură ce armata israeliană se va retrage.

Pe lângă desfășurarea forței de stabilizare, fazele ulterioare ale planului Trump includ o retragere suplimentară a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas și în special reconstrucția teritoriului.

