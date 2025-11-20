Un nou plan de pace în 28 de puncte, negociat între Statele Unite și Rusia pentru a-i pune capăt războiului din Ucraina, inspirat se pare de cel modelat pentru rezolvarea crizei din Gaza, a fost dezvăluit de site-ul Axios.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat însă să comenteze, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Timpul trece, iar ofensiva rusească continuă nestăvilită; în ultimele ore, bombardamentele devastatoare din Ucraina au făcut cel puțin o duzină de morți și nouăzeci de răniți. Miercuri Volodimir Zelenski s-a aflat la Ankara pentru a se întâlni cu președintele Erdogan. Contrar așteptărilor, Steve Witkoff, mediatorul special al SUA care, potrivit Axios, s-a întâlnit recent în secret cu trimisul rus Kirill Dmitriev, nu va fi prezent.

Una dintre discuții a avut loc la Miami între 24 și 26 octombrie. Dmitrief le-ar fi descris pe un ton optimist. „Ni se pare că poziția Rusiei a fost ascultată”, a declarat el. Se așteaptă ca cele două părți să prezinte un memorandum scris înainte de o posibilă următoare întâlnire între Putin și Trump. Ar fi prima de la summitul lor eșuat din Alaska din 15 august și de la amânarea celui programat pentru Budapesta la sfârșitul lunii octombrie.

În paralel cu discuțiile din Turcia, Statele Unite au trimis la Kiev o delegație de nivel înalt a Pentagonului. Potrivit Wall Street Journal, aceasta este compusă din secretarul armatei, Dan Driscoli, șeful Statului Major Inter-arme, generalul Randy George, și generalul Chris Donahue. „Driscoli călătorește în Ucraina pentru a vedea realitatea din teren, a organiza întâlniri și a-și raporta concluziile Casei Albe. Președintele a spus clar că a venit momentul să se pună capăt masacrelor și războiului”, a declarat un demnitar american pentru ziarul american.

În acest moment e foarte dificil de înțeles ce este cu adevărat nou în planul de pace în 28 de puncte care ar putea alimenta speranțele pentru o negociere de succes. Până în prezent Kremlinul a insistat că anexările teritoriului ucrainean trebuie combinate cu controlul politic asupra Kievului. Iar guvernul Zelenski cere garanții occidentale solide pentru apărarea și independența sa suverană înainte de a accepta orice potențial compromis.

Sursa: Rador Radio România