Potrivit unui articol din „Wall Street Journal”, unele dintre proiectele Rusiei în Africa au fost restrânse în urma morții lui Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor ruși din Grupul Wagner, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Céliei Cuordifede.

Se luptă Rusia să-și mențină influența pe continentul african? Iată ce susține un articol din „Wall Street Journal”(WSJ), care explică faptul că moartea în 2023 a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a pus capăt multor activități pe acest continent.

Potrivit cotidianului american, miliția Africa Corps, care l-a înlocuit oficial pe Wagner în iunie anul trecut, nu a reușit să repete succesul financiar și influența politică stabilite de Evgheni Prigojin, care, din păcate, a murit într-un accident de avion la câteva zile după ce a încercat să organizeze o rebeliune împotriva Moscovei.

Potrivit unui înalt oficial militar american, citat de „Wall Street Journal”, junte militare din Mali, Niger și Burkina Faso „își regretă acum decizia de a fi alungat trupele americane și franceze în ultimii trei ani și de a fi acceptat, în grade diferite, ajutorul Moscovei în lupta împotriva insurgenților al-Qaeda și ai Statului Islamic”. „Încep să ceară ajutor, în special din partea malienilor”, a declarat un înalt oficial militar american, adăugând că orice sprijin american va lua cel mai probabil forma antrenării trupelor.

Strategii Pentagonului, constrânși de legile și politicile americane care limitează asistența de securitate pentru guvernele militare, speră să-i slăbească pe ruși pe continent și să se implice în sectorul securității, în special în Africa de Vest, continuă ziarul. Unul dintre planurile luate în considerare, detaliază articolul, este ca Statele Unite să colaboreze prin intermediul unor țări terțe, în special al Marocului, pentru a antrena armatele țărilor din Sahel afectate de insurecții jihadiste. În plus, Erik Prince, un contractor american din domeniul apărării cu relații bune, ar fi în discuții pentru a le furniza servicii de securitate guvernelor africane, potrivit unor surse familiarizate cu situația, citate de WSJ.

În țările din Sahel, inclusiv Mali, Burkina Faso și Niger, unde junte cu o retorică suveranistă au preluat succesiv puterea în ultimii ani, fosta putere colonială franceză a fost înlăturată în favoarea relațiilor cu Rusia, dar și cu Turcia și China, în special pentru a lupta împotriva jihadiștilor din Grupul pentru Sprijinirea Islamului și a Musulmanilor (GSIM), afiliat Al-Qaeda, și din Statul Islamic din Sahara Mare (ISGS). Însă în Mali raidurile necoordonate și brutale ale mercenarilor ruși Wagner asupra civililor „au creat haos și frică în cadrul ierarhiei militare maliene”, descurajând informatorii să colaboreze și creând ocazii de recrutare pentru jihadiști, potrivit unui raport publicat în august de The Sentry, o organizație non-profit cofondată de actorul George Clooney, care combate corupția și fluxurile financiare ilicite.

În 2022 mercenarii ruși ai Grupului Wagner au fost legați de armata maliană în masacrul a aproape 500 de persoane din Moura, regiunea Mopti, potrivit unei anchete ONU.

Potrivit WSJ, mai mulți experți în securitate și responsabili occidentali militari afirmă deschis că implicarea Moscovei a contribuit de fapt la o înrăutățire a perspectivei de securitate în regiune, până în punctul în care Sahelul este probabil cel mai fierbinte câmp de luptă din lume între jihadiști și Occident și aliații săi. Potrivit mai multor ONG-uri pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch, afirmau în 2024 că situația drepturilor omului în Mali s-a deteriorat pe măsură ce atacurile împotriva civililor comise de grupările armate islamiste și „operațiunile abuzive de combatere a terorismului de către forțele armate maliene și aliații lor străini” s-au înmulțit.

Potrivit aceluiași ziar, influența Rusiei este în curs de restructurare și în alte țări, precum Republica Centrafricană și Sudanul. Provocările cu care se confruntă Moscova oferă puterilor occidentale o nouă oportunitate de a recâștiga accesul și influența pe care le-au pierdut în Sahel în urma loviturilor de stat militare, conchide ziarul de afaceri.

Totuși, pentru alți analiști, inclusiv Institutul Timbuktu, un centru de cercetare în domeniul securității cu sediul în Dakar, Senegal, „desfășurarea Africa Corps marchează o schimbare strategică în influența militară și geopolitică a Rusiei în Africa, în special în Sahel, ca succesor al Grupului Wagner”. Potrivit centrului, „această tranziție reflectă dorința Kremlinului de a-și instituționaliza operațiunile, abandonând negarea de altădată alimentată de statutul vag și semi-independent al lui Wagner pentru a adopta o abordare și o strategie direct conduse de stat”. O repoziționare care ar consolida influența rusă în Sahel cu obiective strategice mai largi.

