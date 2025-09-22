Politicienii israelieni au condamnat duminică decizia Marii Britanii, a Australiei și a Canadei de a recunoaște statul palestinian, o mișcare care adâncește izolarea Israelului pe scena internațională, notează CNN International.

Președintele Knessetului (parlamentul israelian), Amir Ohana, l-a calificat pe premierul britanic Keir Starmer drept „un conciliator modern care a ales dezonoarea”.

Itamar Ben Gvir, ministrul de extremă dreapta al securității naționale din Israel, a declarat că recunoașterea este o recompensă pentru criminali și „necesită măsuri imediate: aplicarea imediată a suveranității în Iudeea și Samaria și desființarea totală a Autorității 'Palestiniene'”. Iudeea și Samaria este termenul folosit de obicei în Israel pentru a se referi la Cisiordania ocupată.

Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrici a declarat că vremea în care Marea Britanie și alte țări decideau viitorul Israelului s-a terminat. „Singurul răspuns la această mișcare anti-israeliană este aplicarea suveranității asupra patriei ancestrale a poporului evreu în Iudeea și Samaria și eliminarea odată pentru totdeauna a ideii absurde a unui stat palestinian de pe agenda politică”, a spus oficialul israelian.

Yair Golan, un politician israelian care conduce partidul de stânga Democrații, a declarat că „recunoașterea unilaterală” a unui stat palestinian este „un eșec diplomatic grav al lui Netanyahu și Smotrici – o mișcare distructivă pentru securitatea Israelului”.

Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților, care a reprezentat familiile celor luați ostatici pe 7 octombrie 2023, a condamnat „recunoașterea necondiționată a unui stat palestinian de către diferite națiuni, ignorând faptul că 48 de ostatici rămân în captivitatea Hamas după masacrul din 7 octombrie”.

Nu a existat încă nicio declarație duminică din partea biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Sursa: Rador Radio România