Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner poziția exactă a Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scrie „Politico” (Belgia).

Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și Kushner, ginerele lui Trump, s-au bucurat marți de o plimbare prin Moscova și de un prânz la un restaurant de lux, în timp ce președintele rus i-a făcut să aștepte câteva ore pentru o întâlnire la Kremlin în care să discute despre încheierea războiului din Ucraina.

În timp ce americanii își omorau timpul, Putin s-a adresat presei la un forum de investiții, unde a acuzat Europa că a zădărnicit procesul de pace și a sugerat o escaladare viitoare. „Nu intenționăm să purtăm un război cu Europa, dar dacă Europa decide să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum”, a spus el.

Nu este de mirare pentru cei care cunosc obiceiul președintelui rus de a-i ține pe demnitarii străini să aștepte că discuțiile de marți au început cu aproape trei ore mai târziu decât ora de începere inițială, 17:00, indicată de purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Un videoclip postat de Kremlin îl arată pe Putin întâmpinându-i pe Witkoff și Kushner și întrebându-i dacă le place la Moscova, la care Witkoff a răspuns: „Este un oraș magnific”.

Discuțiile din capitala Rusiei despre războiul de aproape patru ani din Ucraina nu s-au încheiat decât mult după miezul nopții, ora locală. Într-o postare pe X, consilierul de politică externă al lui Putin, Kirill Dmitriev, care a fost prezent la discuții, a calificat întâlnirea drept „productivă”. Celălalt consilier al lui Putin, Iuri Ușakov, de asemenea prezent la discuții, a descris convorbirile ca fiind „utile, constructive și extrem de substanțiale”, dar a adăugat că mai sunt „multe de făcut”.

„Cu siguranță, nu suntem mai departe de pace”, a adăugat el.

„Europa este de vină”

Potrivit lui Ușakov, Putin a semnalat „acțiunile distructive ale părții europene” – un indiciu că liderul de la Kremlin ar putea încerca să dea vina pe UE, care a fost în mod notabil exclusă de la întâlniri, pentru eșecul ajungerii la un acord de pace.

Ultima inițiativă a lui Trump de a da un nou impuls eforturilor de încetare a focului – cu un plan care, în versiunea sa originală de 28 de puncte, favoriza puternic Moscova – a intensificat presiunea asupra Kievului și i-a alarmat pe oficialii europeni. Printre altele, planul cere Ucrainei să renunțe la teritoriile din estul țării care nu sunt încă ocupate de forțele ruse și să oficializeze faptul că nu va încerca să adere la NATO.

Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris negocierile ca fiind „cel mai dificil moment din istorie” pentru Ucraina, el a dat de înțeles că este deschis dialogului.

Mai puțin clar este ce cere Trump de la Rusia sau ce este dispusă Moscova să cedeze, notează Politico.

În zilele care au precedat discuțiile de la Moscova, Putin nu a dat semne că ar renunța la cererea sa de capitulare efectivă a Ucrainei, denunțându-l pe Zelenski ca fiind un lider ilegitim cu care nu poate încheia un acord.

De fapt, nici discuțiile anterioare de la Istanbul, nici summitul din august din Alaska dintre Trump și Putin, nici cele cinci vizite anterioare ale lui Witkoff la Moscova nu au determinat Kremlinul să-și modereze poziția sau retorica belicoasă, subliniază Politico.

Piotr Tolstoi, deputat în Duma de Stat a Rusiei, a repetat această poziție inflexibilă, afirmând că „nu se vor lua decizii care ar submina securitatea Rusiei. Acest lucru trebuie înțeles clar”, a punctat politicianul rus într-o declarație pentru Politico.

Până în prezent, nu există niciun semn că discuțiile de marți vor determina o schimbare a poziției Moscovei.

„Fără îndoială, Putin crede că a expus încă o dată totul și că acum depinde de ceilalți să decidă între ei dacă vor să pună capăt războiului”, arată Tatiana Stanovaia, fondatoarea companiei de consultanță politică R.Politik. Putin este pregătit pentru pace, spune ea. „Dar numai în condițiile lui”, adaugă experta.

Sursa: News.ro