Diplomați și oficiali europeni avertizează că încrederea în președintele american Donald Trump s-a deteriorat abrupt, după o săptămână de tensiuni în care Casa Albă ar fi încercat să preseze aliați europeni cu amenințări comerciale în legătură cu Groenlanda și a făcut publice mesaje private primite de la lideri occidentali, potrivit unei analize „Politico” (Belgia).

Potrivit publicației, tentativa lui Trump – percepută de lideri europeni drept o formă de „șantaj” cu tarife – de a obține acceptul pentru preluarea insulei autonome daneze Groenlanda a provocat reacții dure și a determinat organizarea unei reuniuni de urgență la Bruxelles. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că relația cu SUA s-a bazat tradițional pe „încredere”, însă „astăzi” este nevoie de „respect” între parteneri, nu de „dominație” sau „coerciție”.

Analiza arată că escaladarea a pornit de la anunțul lui Trump privind tarife de 10% pentru opt țări europene care s-ar fi opus cererii sale privind Groenlanda, urmat de noi episoade de presiune și amenințări comerciale, înainte ca liderul american să renunțe la unele dintre avertismente. Pentru oficialii europeni, imprevizibilitatea ar fi fost amplificată decisiv de publicarea pe rețele sociale a unor capturi de ecran cu mesaje private primite de la lideri — un gest pe care un diplomat citat îl consideră „inacceptabil” și care ar bloca comunicarea directă, împingând discuțiile înapoi „prin straturi de birocrație”.

În plan de securitate, deteriorarea încrederii personale are consecințe asupra NATO, alianță bazată pe promisiunea de apărare reciprocă. Publicația amintește avertismentul premierului Danemarcei, Mette Frederiksen, potrivit căruia o eventuală agresiune asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, și subliniază că, întrebată dacă mai poate „avea încredere” în SUA, aceasta a evitat un răspuns afirmativ.

În paralel, liderii europeni se întreabă ce valoare mai au garanțiile de securitate legate de Ucraina într-un context de volatilitate politică la Washington, în timp ce discuțiile despre „autonomie strategică” revin în prim-plan. „Politico” indică drept posibile direcții: reducerea dependențelor (inclusiv în energie), accelerarea industriei de drone și a apărării antiaeriene, standardizarea sistemelor de armament și chiar formule de cooperare de tip „Consiliu European de Securitate”, care ar include și Marea Britanie.