Atunci când, marți, Camera Reprezentanților a votat demiterea lui Kevin McCarthy, a fost vorba despre o primă astfel de demitere din istorie, totodată o respingere dură a conducerii lui și o escaladare a „războiului civil” din sânul republicanilor.

Dar istoricii și politologii afirmă că asta înseamnă ceva mai mult: un semnal de avertisment la adresa unei democrații americane sănătoase, relatează The Washington Post.

„Dacă doriți să aflați cum arată o democrație care se confruntă cu probleme, atunci, ea așa arată”, afirmă Daniel Ziblatt, profesor-specialist în științele guvernării de la Universitatea Harvard. „Asta trebuie să dea de înțeles că ceva nu este în regulă”.

„Votul a dovedit că imensa putere a unui mic grup de reprezentanți închistați în ideologia partidului poate prevala în fața unei întregi instituții”, afirmă Ziblatt, coautor al cărții ‚Tirania minorității’. Totodată, asta demonstrează cât de greu îi va fi oricărei persoane să facă această Cameră să fie funcțională, ea având în față decizii majore legate de buget și de finanțarea Ucrainei.

Potrivit politologilor, Congresul a ajuns în această situație din mai multe motive, toate depinzând unele de altele: mediile de socializaae și canalele de știri i-au atras pe politicieni, convingându-i să apară doar de dragul camerei de luat vederi, și nu de dragul alegătorilor. Discursurile agresive au creat tabere partizane, unde reprezentarea este hotărâtă după alegerile primare, și nu după alegerile generale. Slăbite fiind, partidele politice au căzut în capcana membrilor lor cei mai gălăgioși și mai extremiști.

Luați laolaltă, acești factori au făcut ca un mic număr de parlamentari să arunce unul dintre cele trei sectoare ale guvernării în derivă, deocamdată, paralizându-l.

Bandei celor opt republicani care l-au respins pe McCarthy, dintre care cei mai mulți reprezintă Grupul Libertății, de extremă dreaptă, li s-au opus 210 dintre colegii lor din GOP (Grand Old Party, numele popular al Partidului Reăpublican, n. red.), care au votat pentru rămânerea în funcție a președintelui.

În total, rebelii reprezintă numai 1,8% din țară, cu toții în districte republicane. Dar, cum democrații au votat și ei împotriva unui președinte care, în opinia lor, le-a înșelat în mod repetat încrederea, asta a fost suficient ca să asigure înfrângerea lui McCarthy într-o cameră atât de divizată.În frunte cu Matt Gaetz, un republican din Florida, adversarii lui McCarthy au votat împotriva sporirii cheltuielilor și au protestat față de niște derapaje ale guvernului.

„Washingtonul trebuie să se schimbe”, a susținut Gaetz de la tribuna Camerei Reprezentanților.

Politologii spun că demersurile lui Gaetz și ale aliaților săi nu au făcut decât să agraveze această disfuncționalitate, lăsând Camera fără vlagă și fără vreo cale clară de conducere eficientă. Deși un blocaj al guvernului a fost evitat la sfârșitul acestei săptămâni, luna viitoare se întrevede un alt blocaj. În joc este și asistența acordată Ucrainei în vederea stopării invaziei ruse.

„Observăm cum un număr foarte mic de oameni din tabăra republicană a Camerei Reprezentanților ajung să aibă un rol exagerat în provocarea unor disfuncționalități din Congres și din sectorul fiscal”, remarcă Laura Blessing, membră a Institutului pentru Probleme de Guvernare de la Univesitatea Georgetown. „Asta creează o situație volatilă, deloc potrivită pentru adoptarea unor legi”. Ea a adăugat că cei care au votat împotriva lui McCarthy reprezintă o minoritate infimă, nu doar la nivelul Camerei în general, ci și la nivelul propriului lor partid.

„Ei nu dispun de voturi în sprijinul propriilor lor proiecte și știu asta”.„Putem și trebuie să purtăm discuții serioase în privința cheltuielilor prioritare și a datoriei naționale”, a declarat Mark Medish, cofondator al Keep Our Republic – o organizație de educație civică nonpartizană. „Dar dacă suntem înclinați să punem mereu sub semnul întrebării funcționarea statului, atunci suntem pe cale să ne dezmembrăm ca republică”.

Oricât de dezamăgitoare ar fi fost evenimentele din ultimele săptămâni, mai îngrijorător este ce ar urma. Istoria a dovedit că „disfuncționalitatea guvernului poate fi preludiul înlăturării complete a democrației, ea fiind înlocuită prin autoritarism”, afirmă Ziblatt, de la Harvard.

„De obicei, prăbușirea democrației este precedată de un blocaj politic și de o disfuncționalitate extremă, dând senzația că nu mai e nimic de făcut”, spune Ziblatt. „Atunci când guvernele nu pot reacționa la niște crize reale, acest lucru are un efect care îi neagă legitimitatea, întărindu-le cetățenilor senzația că trebuie să recurgem la alte mijloace”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA