Venezuela a anunțat o „desfășurare masivă” de forțe terestre, navale, aeriene, fluviale și de rachete, precum și de miliții, ca răspuns la prezența SUA în largul coastei sale, care marți a marcat și sosirea portavionului Ford, cel mai mare din lume.

Într-o declarație relatată de „El Pais”, ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino López, a anunțat că nivelul de alertă militară al țării a fost ridicat conform „ordinelor date” de președintele Nicolás Maduro, care implementează „o fază superioară” a așa-numitului „Plan de Independență 200”, un mecanism de răspuns militar instituit în septembrie pentru a consolida măsurile de apărare împotriva prezenței militare americane în Caraibe, scrie „La Stampa” (Italia).

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ordonat marți crearea unor comandamente de apărare integrale – compuse din cetățeni, personal militar și oficiali publici – care „să fie pregătite” în cazul unui „conflict armat”, pe fondul „amenințării” reprezentate, potrivit președintelui, de desfășurarea armatei americane în apele Caraibelor, în apropierea țării. Președintele a emis ordinul prin semnarea „Legii Comandamentului pentru Apărarea Integrală a Națiunii”, aprobată marți de Adunarea Națională controlată de chaviști, care stabilește obiectivele, caracteristicile și funcțiile acestor organisme.

Între timp, Marea Britanie și Canada suspendă schimbul de informații cu SUA în Caraibe, refuzând să fie complici la atacuri împotriva traficanților de droguri considerați ilegali, exact în momentul în care portavionul american Ford sosește în regiune, creând condițiile pentru atacuri care vizează teritoriul venezuelean. Acest caz rar de divergență între aliații istorici alimentează îndoielile cu privire la argumentele folosite de Administrația Trump pentru a-și justifica acțiunile și sporește temerile că operațiunile de răsturnare a regimului Maduro ar putea fi iminente.

CNN a dezvăluit că Londra a informat Washingtonul cu privire la decizia sa de a nu mai pune la dispoziție informațiile colectate prin prezența sa de informații pe insule, cândva parte a imperiului său colonial, care a fost folosită până acum pentru a opri navele suspectate că transportau droguri, a aresta echipaje și a confisca mărfurile. Operațiunile polițienești legitime sunt una; atentatele cu bombă, care au ucis până acum cel puțin 76 de civili și au fost condamnate de ONU, sunt cu totul altceva. Marea Britanie consideră că atacurile sunt ilegale, în ciuda faptului că SUA au clasificat cartelurile drept organizații teroriste, deoarece sunt civili, nu personal militar, care atacă teritoriul național. Întrucât Londra nu dorește să fie complice la acte ilegale, va înceta să furnizeze informațiile.

Situație similară pentru Canada, care însă menține deschise canalele pentru schimbul de informații, atât timp cât acestea nu sunt folosite pentru a viza ținte. Aceasta reprezintă o rară abatere pentru doi membri ai alianței Five Eyes, prin care cinci țări anglo-saxone, inclusiv Noua Zeelandă și Australia, își împărtășesc secretele. Această decizie vine exact în momentul în care miniștrii de externe ai G7 se întâlnesc în Canada. Decizia ar putea scoate în evidență îngrijorările oficialilor de la Londra și Ottawa cu privire la atacurile iminente asupra teritoriului venezuelean.

Pentagonul a anunțat sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona Comandamentului Sud-American, marcând o consolidare semnificativă a prezenței militare a Statelor Unite în operațiunile antidrog din Caraibe și Venezuela. „Grupul Aerian Naval Gerald R. Ford, condus de cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a intrat în zona de responsabilitate a SOUTHCOM, Comandamentul SUA pentru America Latină, pe 11 noiembrie”, a declarat acesta din urmă într-un comunicat. Desfășurarea acestui grup aerian naval are scopul de „a susține ordinul președintelui de a destructura organizațiile criminale transnaționale și de a combate narcoterorismul în apărarea patriei”, continuă comunicatul. USS Gerald R. Ford transportă patru escadrile de F/A-18E Super Hornets și este însoțită, printre altele, de trei distrugătoare cu rachete ghidate.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la știrile venite din Caraibe: „Îngrijorările noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, „rămân aceleași ca cele exprimate anterior. Secretarul general dorește să se asigure că nu va exista o nouă escaladare a tensiunilor în apele din largul Americii Latine. Vă reamintesc declarațiile făcute de Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, care și-a exprimat îngrijorarea, inclusiv cu privire la posibilitatea unor execuții extrajudiciare”, referindu-se la raiduri în apele internaționale în care Statele Unite au ucis presupuși traficanți de droguri.

