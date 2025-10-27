Duminică, negociatorii americani și chinezi din sectorul comerțului au anunțat că, înaintea apropiatei întrevederi din această săptămână, programată între liderii celor două țări, au convenit asupra unui format de acord pe tema taxelor vamale.

„Ne apropiem de finalizarea ultimelor detalii ale tipului de acord, pe care liderii îl vor putea examina și vor putea decide dacă doresc să se pronunțe împreună”, le-a declarat reporterilor din Kuala Lumpur, capitala Malayeziei, Jamieson Greer, reprezentantul american pentru probleme comerciale, scrie „The New York Times” (SUA).

El a mai spus că cele două părți au discutat și despre prelungirea altor înțelegeri temporare în materie de taxe vamale, înțelegeri la care au ajuns în cursul acestui an.

La emisiunea Meet the Press (Întâlnire cu presa), de pe canalul NBC, secretarul american al Trezoreriei (echivalentul ministrului de finanțe, n. red.), Scott Bessent, a spus că Statele nite și China au ajuns la un „acord-cadru foarte relevant”. El a spus că se așteaptă ca, la rândul său, China să facă „niște concesii” pe tema controlării exportului de pământuri rare, subliniind că acordul ar include și anumite beneficii pentru agricultorii americani. În această toamnă, China a încetat să mai importe soia din Statele Unite.

Negociatorul-șef al Chinei pentru probleme comerciale, Li Chenggang, a caracterizat tratativele dintre Statele Unite și țara sa drept „calme și consistente”, el adăugând că ambele părți au ajuns la un „consens preliminar”.

Negocierile din Kuala Lumpur s-au purtat în vederea unei reuniuni a Asociației Statelor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), președintele american începându-și în acest oraș un turneu de aproape o săptămână prin Asia. Joi, el urmează să se întâlnească cu liderul chinez, Xi Jinping, cu ocazia unei alte reuniuni pe teme economice, programată în Coreea de Sud.

Printre diversele probleme discutate în Kuala Lumpur s-au numărat cele legate de comerțul bilateral, de controlul exporturilor, de prelungirea reciprocă a taxelor vamale, de taxele vizând fentanilul și de cooperarea în vederea combaterii traficului cu această substanță, după cum a relevat partea chineză.

Greer a mai spus că tratativele au inclus și probleme legate de minereurile rare, provenite în cea mai mare parte din China și care acum fac obiectul unui control dur al exporturilor, impus anul trecut de Beijing. „Am discutat despre prelungirea acestei înțelegeri temporare, am discutat despre minereurile rare și, desigur, despre multe alte probleme”, a mai spus el.

Ambele părți au fost atente să dea de înțeles că încă nu s-a ajuns la un acord final.

„China și Statele Unite au explorat în mod constructiv un plan prin care să poată potoli niște îngrijorări împărtășite de ambele părți,” a mai adăugat Li. „Următoarea etapă ar însemna ca fiecare dintre părți să obțină aprobarea acestor proceduri și pe plan intern”.

Prin referirea la procedurile de aprobare internă, Li a apelat astfel la termenii folosiți îndeobște de China din care ar reieși că ar putea fi plănuite niște etape la nivel administrativ. Pe data de 9 octombrie, Ministerul Comerțului din China a prelungit niște reglementări în materie de exporturi care au blocat astfel orice alt transfer de tehnologie chineză în materie de prelucrare a pământurilor rare.

Bessent i-a „imitat” pe Greer și pe Li, arătându-se precaut în descrierea progresului înregistrat la Kuala Lumpur. „Dispunem de un cadru de mare succes pe care liderii să-l poată discuta”, le-a declarat el reporterilor după negocierile de duminică.

Sursa: Rador Radio România