Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat că Bulgaria a făcut deja suficient pentru a sprijini Ucraina.

Cuvintele sale se referă la faptul că, în urmă cu o zi, ambasadorul ucrainean în Bulgaria, Vitali Moskalenko, a cerut oficial, printr-o notă, de la MAE bulgar, arme pentru Ucraina, relatează Mediapool.

„Am avut deja această discuție (dacă Bulgaria ar trebui să dea arme Ucrainei - n.red.), avem o decizie a Adunării Naționale de la Sofia, vom respecta decizia”, a declarat Petkov jurnaliștilor bulgari aflați la Sadovo.

El a confirmat astfel că Bulgaria nu își va reconsidera poziția de a nu se acorda asistență militară Ucrainei.

"Vom face ceea ce am promis. Nu cred că trebuie să deschidem această temă din nou o dată la două săptămâni. Ce am făcut pentru Ucraina: la nivel de sprijin pentru refugiați, la nivel de fonduri, am introdus tot felul de ajutoare umanitare, deci le vom repara tehnica - mașini de război, faptul că am susținut toate măsurile când s-a pus problema sancțiunilor împotriva Rusiei... Eu cred că statul bulgar a făcut destule în această direcție și îi vom sprijini în continuare”, a mai spus premierul bulgar.

El a adăugat că primele mașini ucrainene ajung deja la reparat în Bulgaria. Cu o zi în urmă, ambasadorul ucrainean a spus că este vorba de 80 de tancuri. Tot marți, Blagovest Belev, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru apărare și deputat din partea formațiunii ”Continuăm Schimbarea”, a subliniat, de asemenea, că Parlamentul bulgar are deja o decizie privind ajutorul militar pentru Ucraina și aceasta este că nu ar trebui trimis ajutor.

„Se asigură fonduri pentru autoapărarea populației și a armatei, se aprobă o decizie de reparare a echipamentelor militare ucrainene”, a declarat Balev pentru bTV. Potrivit acestuia, nu va exista o nouă discuție și o reconsiderare a poziției, pentru că Parlamentul s-a pronunțat suficient de clar. Belev a reamintit că guvernul este într-o coaliție și problemele sunt discutate mai întâi la un consiliu de coaliție.

Încă de la începutul războiului în Ucraina, Partidul Socialist Bulgar (BSP) a fost împotriva furnizării de arme Kievului de către Bulgaria. În urmă cu doar o zi, vicepremierul și liderul BSP Cornelia Ninova a anunțat că Bulgaria nu își va reconsidera poziția și „cazul este închis”.

BNR: Ministrul apărării din Bulgaria solicită mai mult ajutor pentru Ucraina

Pe de altă parte, ministrul bulgar al apărării, Dragomir Zakov, a solicitat mai mult ajutor pentru Ucraina prin intermediul NATO și UE, în cadrul reuniunii desfășurate în sistem video-conferință a miniștrilor apărării din țările de pe Flancul estic al Alianței din Formatul "București 9", scrie BNR.

Ministrul Zakov a explicat că numai unitatea și solidaritatea în cadrul NATO și UE sunt "răspunsul adecvat la încercările Rusiei de a destabiliza Europa și de a reformula regulile ordinii internaționale". Ministrul apărării a solicitat ca punctele forte ale fiecărui stat membru să fie folosite pentru a oferi sprijinul de care are nevoie Ucraina. În cadrul întâlnirii, Dragomir Zakov a subliniat prioritatea cooperării dintre NATO și UE.

La întâlnire au participat asistentul secretarului general al NATO pentru politica de apărare și planificare, Patrick Turner, secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, și asistentul secretarului american al apărării pentru securitate internațională, Celeste Wallander.

Forumul are loc înaintea reuniunii miniștrilor apărării NATO din 15-16 iunie și a summitului de la Madrid de la sfârșitul lunii iunie. De asemenea, miniștrii apărării au adoptat o poziție comună cu privire la agresiunea Rusiei în Ucraina și acțiunile așteptate ale NATO și ale UE.

Sursa: RADOR