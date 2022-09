Premierul interimar Galab Donev a confirmat declarațiile ministrului energiei, și anume că Gazprom nu este deloc în legătură cu guvernul bulgar.

"Nu am primit un răspuns de la Gazprom Export la invitația de a avea o discuție", a declarat Donev, pentru postul Nova TV, relatează Sega.

Donev a explicat că se fac încercări pentru discuții cu Gazprom: ”Dialogul este important, discuțiile sunt importante - noi am trimis o solicitare către Gazprom Export pentru a relua livrările conform contractului. Bulgaria și Bulgargaz în acest caz nu sunt pețitoare, ci sunt doi parteneri comerciali egali care caută o modalitate de a relua dialogul”.

În urmă cu câteva zile, ministrul bulgar al energiei, Rosen Hristov, a recunoscut că nu au existat niciun fel de discuții cu furnizorul rus de gaze. Potrivit lui Galab Donev, nu întâlnirea dintre conducerea Lukoil și președintele bulgar Rumen Radev este motivul pentru care prețul benzinei a scăzut sub 3 leva.

Acest lucru este contrar spuselor lui Radev: ”Ați văzut că după întâlnirea cu Lukoil, prețurile la benzină au scăzut sub 3 leva”. Potrivit lui Donev, acesta nu este rezultatul discuțiilor, ”pentru că nu putem interveni în piață”.

Anterior, fostul ministru al energiei, Alexander Nikolov, a luat poziție pe această temă. "UE încă nu vrea să admită că criza energetică este mai mult o funcție a politicii energetice a Europei din ultimii 10 ani decât a războiului din Ucraina. Războiul catalizează doar unele dintre efecte", a spus el, pentru postul public de radio de la Sofia, făcând sugestii despre legătura serioasă a Germaniei cu gazele naturale rusești.

”Bulgaria se află într-o poziție mult mai avantajoasă decât restul țărilor din UE... Bulgaria nu va sta nici în frig, nici în întuneric, așa cum cabinetul interimar încearcă să se joace cu temerile oamenilor”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Sofia, Anton Kutev, a spus din nou, la b1TV, că ”în această iarnă vor muri oameni”. În același timp, el nu a putut explica dacă se negociază cu Gazprom, s-a lăudat că prețul benzinei este în scădere, dar i-a fost greu să sublinieze cu exactitate cum a ajutat guvernul în acest sens, dacă se laudă.

Nikolov a subliniat că avantajul Bulgariei este că producția de energie electrică nu depinde deloc de gazul natural: ”Suntem cel mai mare echilibru al Europei de Sud-Est și al Balcanilor de Vest din punct de vedere al energiei electrice. Acest lucru ne oferă un avantaj, deoarece este posibil să se încheie acorduri care să ofere Bulgariei posibilitatea să exporte energie electrică și, în schimb, să importe gaze naturale”.

La postul public de televiziune de la Sofia, ministrul interimar al economiei, Nikola Stoianov, a anunțat că Azerbaidjan și-a exprimat deja disponibilitatea pentru un astfel de troc. ”S-a confirmat această posibilitate – dacă noi exportăm energie electrică, gazul pe care ei îl vor economisi datorită faptului că nu vor trebui să o producă, ne va fi dat nouă”, a explicat Stoianov.

”În acest moment, toate țările caută cantități suplimentare de gaz. Totuși, dacă vom reuși să implementăm această schemă, vom fi printre puținele țări care o vor putea primi”, a spus Stoianov.

Potrivit declarațiilor fostului ministru, ”energia trebuie să fie departe de orice luptă politică, pentru că este un sector care determină viața fiecărui cetățean și a întregii industrii și afacerile”.

"Dacă cineva dorește să folosească subiectul ”energie” pentru campanie electorală, acest lucru este deosebit de greșit și foarte dăunător pentru societate. Asta arată cultura oamenilor care practică asta. Comportamentul Gazprom față de întreaga Europă este clar, Bulgaria și Polonia au fost primele. În toate cele 7 luni în care am răspuns de acest sector (ca ministru al energiei în Guvernul Petkov - n.red..) nu a existat nicio practică comercială sau juridică diferită, care să diferențieze un furnizor sau altul, indiferent ce țară reprezintă și ce tip de contract avem. Dacă cineva vrea să-și asume riscuri pentru Bulgaria și pentru o companie bulgară, la o dimensiune și o scară inacceptabile, să-și pună semnătura pe toate documentele care sunt cerute și să continue să acționeze după cum consideră de cuviință.... Actualul ministru Rosen Hristov a fost informat despre toate aceste aspecte, despre stadiul în care se află, ce se poate întâmpla și cum. Evident, deja s-a dovedit chiar și pentru ei (guvernul interimar - n.red.) că Gazprom nu este un furnizor de încredere. Ceea ce au făcut cu oferta pentru cele șase petroliere LNG, pentru care a cooperata și Comisia Europeană, nu știu cum să definesc”, a comentat Alexander Nikolov.

"Când am negociat primele două petroliere, acestea s-au realizat ca descărcate în două săptămâni. Ceea ce am făcut este ca până la sfârșitul lunii octombrie totul să fie asigurat, rămâneau noiembrie și decembrie. Guvernul interimar spune că a negociat cu Turcia pentru o stație de descărcare, noi am lăsat una. Simplu, 1+1 urma să dea 2. În decembrie au loc noi licitații pentru stații de descărcare, capacitatea Revitusa a crescut de asemenea și atunci se putea realiza ușor și al treilea cargo. Celelate 4 încărcături rămase ar fi fost o opțiune pentru modul în care Bulgaria ar urma să acționeze din ianuarie încolo”, a explicat fostul ministru al energiei modul în care ar trebui să fie gestionate cisternele de gaz lichefiat contractate, pe care guvernul interimar a refuzat să le negocieze cu Gazprom.

Dar așa cum s-a dovedit, Gazprom nu răspunde cererii bulgare.

”Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS) ar trebui să analizeze o perioadă mult mai lungă”, care include și motivele reducerii cantităților de gaz din Azerbaidjan, când, cine și dacă a oferit un răspuns tacit când a fost întrebat dacă aceste cantități ar trebui reduse, cum decurge comunicarea cu Gazprom pe această temă și dacă sunt transparente licitațiile”, a comentat Nikolov acțiunea DANS de la jumătatea săptămânii trecute, când a cerut de la Bulgargaz documente din aprilie, când Gazprom a oprit gazul pentru Bulgaria.

Sursa: RADOR