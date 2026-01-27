Mark Carney nu va renunța la diversificarea alianțelor comerciale ale Canadei, în ciuda amenințărilor tarifare ale lui Trump, scrie „Cadena SER” (Spania).

Prim-ministrul Canadei își menține ferm strategia de alianțe comerciale globale, în ciuda amenințării lui Donald Trump cu taxe vamale de 100% dacă țara sa va ajunge la acorduri cu China. Mark Carney a negat orice intenție de a semna un acord de liber schimb cu China, dar luni a pledat pentru „căutarea de noi oportunități care să ne facă mai puțin dependenți de Statele Unite”.

Carney a recunoscut că Trump este „un negociator dur” cu care va fi dificil să se ajungă la acorduri pentru reînnoirea acordului comercial dintre Canada, Statele Unite și Mexic și, prin urmare, consideră că țara sa trebuie să urmărească și alte alianțe în paralel. „Canada a înțeles rapid schimbările din politica comercială a SUA”, a explicat el, „am înțeles ce înseamnă acest lucru pentru economia noastră și am început să reacționăm”. Prin urmare, a conchis el, „trebuie să ne diversificăm partenerii internaționali”.

Pe lângă recenta apropiere cu China, în timpul vizitei lui Carney la Beijing de săptămâna trecută, care va implica reduceri reciproce de tarife pentru anumite produse, guvernul canadian a început luni negocierile cu India privind sectorul energetic. Carney este așteptat să călătorească în India în martie, iar luni a susținut că această apropiere cu cei doi giganți asiatici este o investiție strategică pentru viitorul Canadei.

Carney s-a alăturat, de asemenea, lungii liste de lideri internaționali care au protestat pentru de lipsa de gratitudine a lui Trump față de forțele internaționale care au sprijinit Statele Unite în timpul războiului din Afganistan.

„Am fost primii care au invocat Articolul 5 al NATO, am fost primii care au trimis ajutoare la New York după 11 septembrie”, a declarat premierul canadian, „am trimis 40.000 de soldați să servească pe linia frontului în Afganistan”, a adăugat el.

El a reamintit că 165 de canadieni și-au pierdut viața în acel război și chiar mai mulți au fost răniți. „Au adus o contribuție extraordinară la libertate și drepturile omului, apărând Statele Unite și valorile noastre, iar întreaga lume trebuie să recunoască acest lucru”, a avertizat Carney.

De asemenea, a fost întrebat despre faptul că Trump s-a referit la el ca la un „guvernator”, ca și cum ar fi fost doar un alt oficial al unui stat american. Carney a zâmbit, nevrând să stârnească controverse, înainte de a răspunde: „Pot să mă descurc cu asta”.

