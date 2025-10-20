Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat duminică seara închiderea punctelor de trecere și oprirea tuturor ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza, au declarat două surse israeliene pentru „The Jerusalem Post” (Israel).

Benjamin Netanyahu a dat dispoziție Armatei israeliene (IDF) să răspundă cu forță la o încălcare a armistițiului de către Hamas, în urma căruia doi soldați au fost uciși la Rafah.

Decizia vine după ce IDF a anunțat atacuri împotriva Hamas în orașul din sudul Gazei, după ce gruparea teroristă a tras o rachetă antitanc și a deschis focul împotriva soldaților israelieni.

Ordinul inițial al lui Netanyahu ca Israelul să răspundă cu forță a venit în timpul unei consultări cu ministrul Apărării, Israel Katz, și șefii sistemului de securitate israelian, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului.

Un oficial de rang înalt din Hamas l-a acuzat pe Netanyahu că a subminat acordul de încetare a focului sub presiunea partenerilor săi de coaliție de dreapta. Cu toate acestea, Reuters a relatat ulterior că aripa armată a Hamas, Brigăzile Izzadin al-Qassam, a transmis că nu are cunoștință de niciun incident sau conflict în Rafah. Izzat al-Rishq, un lider al Mișcării de Rezistență Islamică, a declarat că Hamas rămâne angajată față de acord, în timp ce „ocupația sionistă continuă să încalce acordul și să fabrice pretexte slabe pentru a-și justifica crimele”.

El a adăugat că Netanyahu încearcă să „scape de angajamentele sale” față de mediatorii și garanții internaționali pentru a-și îndupleca „coaliția teroristă extremistă”. Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, i-a cerut lui Netanyahu să „dea dispoziție IDF să reia complet luptele în Fâșia Gaza cu efective maxime” la scurt timp după ce au apărut informații cu privire la atacul israelian din Rafah. „Organizația teroristă nazistă trebuie complet distrusă - și, de preferință, cât mai curând posibil”.

Într-un mesaj postat duminică pe platforma X, Ben-Gvir l-a felicitat pe Netanyahu pentru decizia de a opri ajutorul acordat Fâșiei Gaza, afirmând că „acest ajutor nu ar trebui reînnoit, războiul da - și cât mai curând posibil”. În plus, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich a postat mesajul „Război!” pe platforma X.

SUA avertizează asupra unei încălcări iminente a armistițiului de către Hamas

Această evoluție are loc după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă seară că a informat națiunile care garantează acordul de armistițiu din Gaza despre „rapoarte credibile” care indică „o încălcare iminentă a armistițiului de către Hamas împotriva poporului din Gaza”. „Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă și gravă a acordului de armistițiu”, a menționat Departamentul. Hamas a respins avertismentul duminică dimineață, susținând că este „pe deplin aliniat cu propaganda înșelătoare a Israelului”. De la intrarea în vigoare a armistițiului, Hamas a ucis cel puțin 32 de persoane într-un val de crime ce au vizat clanurile anti-Hamas care au apărut în enclavă.

Sursa: Rador Radio România