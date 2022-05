Mai multe publicații din Turcia au publicat articole critice la adresa SUA, pe fondul opoziției Turciei față de aderarea Finlandei și Suediei la NATO.

Din cauza sprijinului acordat în mod deschis organizațiilor teroriste, președintele Recep Tayyip Erdoğan a închis clar ușa aderării la NATO a Suediei și Finlandei, țări care au solicatat aderarea la Alianță, scrie Yeni Șafak.

Chiar dacă numeroase țări acționează ca mediatori și depun eforturi pentru a convinge Turcia, din Statele Unite vine o ieșire insolentă. Revista National Review publică un articol cu titlul "Este timpul să excludem Turcia din NATO". În articolul insolent este susținută ideea că "O Alianță Nord-Atlantică care adăpostește Suedia și Finlanda, dar care exclude Turcia din rândurile sale, este preferabilă unei Alianțe Atlantice care cuprinde Turcia, dar ține afară Suedia și Finlanda".

După atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, Suedia și Finlanda au solicitat în mod oficial aderarea la NATO. Cele două țări scandinave, care intenționează să se apere față de o posibilă "amenințare a Rusiei" situându-se sub umbrela alianței militare, s-au confruntat cu rezistența Turciei pentru motivul că adăpostesc elemente ale organizațiilor teroriste.

În articolul în care ținta clară este Ankara, se spune că "A venit timpul ca Turcia să plece". "Sunt pregătite să semneze Tratatul Atlanticului de Nord" În articol se arată că în urma atacurilor forțelor ruse asupra Ucrainei, "în sfârșit, Finlanda a decis că a venit timpul să ocupe oficial un loc în NATO", și că după Finlanda, și Suedia, este pregătită să semneze Tratatul Atlanticului de Nord.

Zilele trecute președintele Erdoğan declara: "I-am informat pe prietenii noștri că vom spune 'nu' aderării la NATO a Finlandei și Suediei, în acest mod ne vom continua drumul." Atrăgând atenția că NATO este o organizație de securitate, Erdoğan a declarat: "Mai ales Suedia este, cu siguranță, un centru al terorismului, un cuib de teroriști. Ei ne-au impus și sancțiuni asupra armelor", amintește publicația turcă.

MILLIYET: Echilibrul SUA s-a defectat complet

Publicația Milliyet elogiază aderarea NATO a Turciei și critică contribuția Greciei la Alianță.

Turcia și Grecia au devenit membre NATO în același an, 1952. Aderarea Turciei la NATO a reprezentat o evoluție importantă nu doar în plan politic, ci și militar. Pentru NATO, aderarea Turciei a însemnat obținerea unui aliat de încredere și unic pe flancul sudic, cu capacități aeriene, terestre și maritime și forțe armate puternice.

În cei 70 de ani care au trecut, Turcia a adus și continuă să aducă contribuții valoroase NATO, ca aliat de primă mână care se confruntă în mod direct cu amenințările și riscurile din regiune, datorită poziției sale strategice în spațiul în care se află.

Cu toate acestea, nu același lucru se poate spune despre Grecia. Ea a fost și este încă dispusă să profite de oportunitățile de alianță, în special împotriva Turciei, în detrimentul intereselor comune ale NATO. Prin urmare, ajutorul oferit de SUA și NATO a fost întotdeauna un subiect de discuție. Atât în ceea ce privește particularitățile geografice ale țărilor, amenințările comune și contribuțiile lor la NATO. Din acest motiv, SUA și NATO au avut grijă să mențină un anumit echilibru.

În practică, proporția acestui echilibru a fost de 7/10. Cu alte cuvinte, dacă Turciei i se acorda, de exemplu, un milion de dolari în împrumuturi FMS (vânzări militare străine), suma alocată Greciei era de 700.000 de dolari. Având în vedere situația și intențiile Greciei, era clar că Turciei i s-a făcut o nedreptate, dar cel puțin a existat o situație de așa-zis echilibru.

În ceea ce privește problemele apărute între cele două țări, chiar dacă în unele situații SUA și NATO păreau să sprijine Grecia iar în alte situații Turcia, în general au avut un rol limitator și au încercat să medieze.

În zilele noastre, nu mai există nicio urmă a acestui echilibru, iar așa-zisa încercare de mediere a SUA s-a transformat literalmente într-o susținere pentru Grecia. La fel si în cazul NATO. Ultimul discurs ostil la adresa Turciei susținut în Congresul SUA de prim-ministrul grec Mitsotakis, care și-a transformat țara într-o bază americană, dar și declarația ministrului de externe Dendias, potrivit căruia SUA își vor prelungi prezența militară la Alexandroupoli pentru încă 10 ani, arată acest joc murdar.

Mai mult, există un exercițiu comun desfășurat de armata greacă și de cea americană pe insula Iskiri (Skiros), situată în mijlocul Mării Egee, în largul coastei Izmirului. Obiectivul exercițiului este „Salvați insula ocupată de armata inamică!... Ce insulă vor salva și de cine? Dacă există cineva care ocupă insulele și care ignoră tratatele internaționale și legea, acesta este Grecia. Și tot Grecia este cea care ignoră regulile reciprocității și angajamentului, făcând acuzații fără temei cum că „există o amenințare la adresa noastră” în timp ce avioanele grecești încalcă în mod provocator spațiul aerian turcesc... Deci poziția SUA este complet greșită.

Pe scurt, echilibrul în care se afla SUA față de cei doi aliați ai săi din cadrul NATO este deja distrus. Acum este momentul să testăm încă o dată acest echilibru. Turcia se opune aderării la NATO a Suediei și Finlandei și spune pe bună dreptate: „Dacă doriți o alianță, întrerupeți relațiile cu organizațiile teroriste care ne amenință supraviețuirea”.

Abordarea și nerăbdarea SUA și a altor țări în această privință /aderarea Finlandei și a Suediei/ sunt bine-cunoscute. Dar să ne amintim că în ultimii ani, Grecia și-a folosit și dreptul de veto, opunându-se aderării Macedoniei la NATO, nu din cauza terorismului ci din cauza numelui țării, susținând că acesta nu poate fi folosit. În ciuda consimțământului unanim al tuturor celorlalte țări și a voinței SUA... După 10 ani de așteptare, Macedonia a reușit să convingă Grecia, schimbându-și numele în Macedonia de Nord...

Sub titlul „Păcălelile SUA la adresa NATO”, Cumhuriyet scrie că la Forumul de la Minsk, la care a participat și ambasadorul SUA la Moscova dintre anii 2012-2014, Michael Anthony McFaul, a fost dezbătută posibilitatea aderării Ucrainei la NATO. Fostul ambasador al SUA, Michael Anthony McFaul, a declarat că Rusia este îngrijorată de extinderea NATO către est din anii trecuți și că, în ciuda acestei îngrijorări, Statele Unite au făcut un gest de amiciție față de Ucraina.

Întrebat "în 2021, diplomații noștri au depus mari eforturi pentru a convinge Ucraina că va adera la NATO, să înțelegem că diplomații au mințit?", McFaul a zâmbit și a răspuns: "Da, așa este în viața reală"! Această mărturisire a diplomatului a evidențiat încă o dată, printr-o voce autorizată, cum au aruncat Statele Unite în foc Ucraina.

Misiunea lui Zelenski

Renumiții comedianți ruși Vovan și Lexus s-au recomandat drept președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și au discutat cu fostul președintele al SUA, George W. Bush.

Falsul Zelenski îl întreabă pe Bush-fiul: "Moscova susține că în anul 1990, James Baker, secretarul de stat din mandatul de președintele al tatălui dumneavoastră i-a promis liderului sovietic Mihail Gorbaciov că NATO nu se va extinde spre est. Este adevărat ceea ce susține Moscova?"

Bush-fiul a dat următorul răspuns: "Uite, timpurile se schimbă. Baker a fost acum mulți ani secretarul de stat al tatălui meu, adică SUA trebuie să fie flexibile, să se sincronizeze cu timpul. Și din această cauză ne străduim să vă sprijim țara".

Falsul Zelenski îl întreabă pe Bush-fiul: "Recunoașterea provinciei Kosovo, care și-a declarat independența față de Serbia, de către SUA a deschis sau nu calea recunoașterii de către Rusia a celor două republici din Donbas".

Bush-fiul mai întâi este uimit și apoi răspunde: "Atunci când câștigi, majoritatea problemelor de acest fel nu mai sunt pe masă". Bush-fiul îi amintește falsului Zelenski "misiunea" pe care o are: "Atât cât poți, nu lichida prea mulți soldați ruși. Este foarte important pentru SUA să continue să fie vârf de lance pentru a putea ajuta Ucraina să-și atingă scopul".

Păcăleala lui Mitsotakis la adresa Greciei

O altă țară care nu a învățat nimic din istorie și din politicile imperialiste de "a folosi /pe cineva/" este Grecia...Așa cum a declarat el personal, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, prin acordul în domeniul apărării pe care l-a semnat cu SUA, și-a pus țara la picioarele Statelor Unite! (Să notăm și promisiunea făcută lui Mitsotakis că va deveni secretarul general al NATO.)

SUA au câștigat baze militare suplimentare față de cele existente; s-au întins până la baza militară Souda, de pe insula Creta, din Marea Mediterană. Am încercat să evidențiez acest lucru în articolul în care am analizat scopul Statelor Unite pe linia Arctic-Marea Mediterană. Iar acum, regimul de la Atena, gândindu-se că are un atu față de opoziția Turciei, sub protecția Washingtonului, a oferit SUA posibilitatea să arunce în foc Grecia în planurile lor viitoare...

Greșeala istorică a Suediei și Finlandei

Dacă s-ar pune întrebarea "care sunt țările din lume care nu au avut deloc probleme după Al Doilea Război Mondial, în ultimii 75 de ani", pe primele locuri ar trebui să menționăm Suedia și Finlanda. Aceste două țări, datorită "statutului lor de neutralitate", și-au continuat existența fără a avea probleme cu vecinii lor și cu marile puteri. De asemenea, au putut folosi cheltuielile militare însemnate pentru ca popoarele lor să trăiască în prosperitate.

Acum, profitând de criza ucrainană, SUA "forțează" aceste două țări să devină membre NATO, scopul lor fiind linia Arctic-Marea Mediterană, iar conducerile celor două țări au acceptat acest lucru. Ambele conduceri își aruncă țările în foc...Iar țara noastră...

Cei 70 de ani de membră cu drepturi depline în Alianța Nord-Atlantice nu au adus Turciei nici măcar un singur avantaj, au adus, în schimb, lovituri de stat, crime, embargouri și sprijin pentru terorism, dar susținătorii NATO continuă să colinde posturile tv pentru a-și exprima dragostea față de această Alianță.



Sursa: RADOR