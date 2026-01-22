Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat joi, oficial, Consiliul pentru Pace prin semnarea documentului său constitutiv, o inițiativă pe care criticii o văd ca subminând Organizația Națiunilor Unite.

Trump a semnat carta constitutivă a Consiliului într-o ceremonie desfășurată cu ocazia prezenței la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, informează dpa, preluată de Agerpres.

"Acest consiliu are șansa de a fi unul dintre cele mai semnificative organisme create vreodată", a afirmat președintele SUA, care prezidează consiliul.

Țările care contribuie cu un miliard de dolari pot obține calitatea de membru permanent, în timp ce altele vor face parte pe perioade limitate.

Puțini dintre aliații occidentali ai Washingtonului au acceptat invitația de a se alătura Consiliului, Ungaria fiind singura țară membră a Uniunii Europene care a semnat până acum.

Albania, Argentina, Belarus, Egipt, Israel, Maroc, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Vietnam se numără printre țările care au acceptat să participe.

Președintele Trump a conceput inițial consiliul ca un organism pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza după războiul de doi ani dintre Israel și gruparea militantă Hamas.

De atunci, el a sugerat că acest Consiliu ar putea fi extins pentru a gestiona conflictele și crizele la nivel mondial, iar când a fost întrebat la Davos, miercuri, dacă acesta ar putea înlocui ONU, a răspuns că "ar putea".

Doi dintre cei mai mari rivali ai Washingtonului, Rusia și China, au fost, de asemenea, invitați, dar nu și-au exprimat încă angajamente ferme.

România a fost invitată, dar analizează dacă va face sau nu parte din acest consiliu.