Președintele american Donald Trump a prezentat o nouă navă de război, Trump - class USS Defiant, în efortul de a consolida și extinde flota Marinei SUA, notează „Euronews” (Italia).

„Acestea sunt cele mai bune din lume. Vor fi cele mai rapide, cele mai mari și de departe cele mai puternice dintre toate navele de război construite vreodată”, a declarat liderul american în timpul anunțului făcut la stațiunea sa din Mar-a-Lago, Florida.

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, a comparat nava cu fosta USS Iowa, principala navă de război americană din cel de-al Doilea Război Mondial, care a fost dezafectată în anii 1990.

Noile nave, care ar trebui să cântărească jumătate din greutatea USS Iowa, vor fi echipate cu rachete hipersonice, rachete de croazieră nucleare, tunuri pe șină și lasere de mare putere - tehnologii care se află în diferite stadii de dezvoltare de către Marina SUA, cu rezultate mixte.

Marina americană a petrecut mai mult de 15 ani încercând să instaleze un tun pe șină la bordul unei nave, dar a abandonat efortul în 2021, după ce a investit sute de milioane de dolari în proiect. Deși tehnologia laser s-a dovedit mai eficientă, utilizarea sa rămâne limitată.

Trump, care a declarat că Marina „are nevoie disperată” de aceste nave, a anunțat lansarea primelor două nave și a spus că obiectivul este extinderea flotei la aproximativ 20-25 de nave. Navele vor cântări între 30.000 și 40.000 de tone.

„O numim Flota de Aur, flota de aur pe care o construim pentru Marina Statelor Unite. După cum știți, avem nevoie disperată de nave. Navele noastre sunt... unele au devenit vechi, obosite și învechite, iar noi mergem exact în direcția opusă", a spus Trump.

Tot luni, Trump și-a reiterat avertismentul adresat președintelui venezuelean Nicolas Maduro, sugerând că este gata să intensifice și mai mult campania de presiune împotriva guvernului venezuelean. „Dacă va deveni dur, va fi ultima dată când va deveni dur”, a spus Trump, înconjurat de principalii săi consilieri pe probleme de securitate națională, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth.

Campania lui Trump împotriva Caracasului a început cu scopul de a reduce fluxul de narcotice din Venezuela către Statele Unite, dar de atunci s-a transformat în ceva mai vag.

Avertismentul vine în timp ce Garda de Coastă continuă să urmărească un al treilea petrolier în mai puțin de două săptămâni. Administrația Trump a descris nava ca făcând parte din flota din umbră a Venezuelei, folosită pentru a eluda sancțiunile.

Potrivit unui oficial informat despre operațiune, nava, care naviga în apele internaționale din apropierea Venezuelei sub pavilion fals, a făcut obiectul unui ordin judiciar de confiscare.

Duminică, Maduro a denunțat pe Telegram „campania de agresiune, de la terorism psihologic la pirați care atacă petroliere”, adăugând: „Suntem pregătiți să accelerăm ritmul revoluției noastre profunde!".

Statele Unite au confiscat sâmbătă un petrolier sub pavilion panamez, numit Centuries, și pe 10 decembrie un petrolier sancționat, numit Skipper.

Când a fost întrebat de un reporter ce intenționează Statele Unite să facă cu petrolul de la bordul navei Skipper, Trump a răspuns că țara intenționează să îl păstreze.

„Îl vom păstra. Poate îl vom vinde, poate îl vom păstra. Poate îl vom folosi ca rezervă strategică. Îl vom păstra. Vom păstra și navele”.

Săptămâna trecută, administrația Trump a anunțat o „înghețare” a tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din țară, cerând restituirea activelor confiscate de la companiile petroliere americane cu ani în urmă.

Sursa: Rador Radio România