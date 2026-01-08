Președintele Massoud Peseshkian a cerut poliției iraniene să dea dovadă de reținere față de protestatari. Cu toate acestea, au avut loc și alte decese. Nu este clar dacă este vorba de forțele de securitate sau de protestatari.

Valul de proteste din Iran, marcat de confruntări uneori fatale între demonstranți și forțele de securitate, continuă în pofida încercărilor de calmare făcute de președintele Massoud Peseshkian, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Confruntat cu creșterea numărului de morți, președintele Peseshkian a cerut miercuri forțelor de securitate să dea dovadă de reținere, însă în aceeași zi două persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite în timpul unei demonstrații din sud-vestul țării. Comercianții demonstrau în orașul Lordegan, la 455 de kilometri sud de Teheran, „când protestatarii au început să arunce cu pietre asupra forțelor de securitate”, a relatat agenția de știri iraniană Fars.

Printre demonstranți s-au numărat persoane care purtau arme militare și puști de vânătoare și care „au deschis brusc focul asupra poliției”, a mai relatat Fars. Nu este clar dacă cei uciși erau ofițeri de poliție sau demonstranți.

Din orașul Bojnurd, din nord-estul țării, agenția de știri Tasnim a relatat despre revolte în care geamurile unei moschei au fost sparte cu pietre, iar o librărie religioasă a fost incendiată.

Forțele de securitate nu ar trebui să ia măsuri împotriva demonstranților pașnici, dar acest lucru e diferit în cazul „protestatarilor” violenți, a ordonat președintele Peseschkian, potrivit vicepreședintelui Mohammed Jafar Ghaempanah. Peseschkian a declarat că demonstranții trebuie distinși de „revoltații” care „poartă arme de foc, cuțite și macete și atacă secțiile de poliție și instalațiile militare”.



Chiar dacă cel mai important lider din Iran este liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei, nu Peseschkian, apelul președintelui este interpretat ca un semn că guvernul iranian este îngrijorat de pierderea controlului asupra situației din țară.

De la sfârșitul lunii decembrie 2025, proteste împotriva costului ridicat al vieții și a situației economice precare au loc în numeroase orașe iraniene. Demonstrațiile sunt îndreptate și împotriva conducerii politice a țării. Inițial, protestele au fost conduse în principal de comercianți și proprietari de magazine din Teheran, dar ulterior li s-au alăturat și studenți. Până în prezent, protestele au avut loc în cel puțin 45 de orașe, în principal orașe mici și mijlocii din vestul și sudul țării, conform unui bilanț AFP bazat pe rapoarte oficiale din presa iraniană.

ONG: 27 de morți și peste 1.000 de arestați

Potrivit organizației non-guvernamentale Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, forțele de securitate din Iran au ucis cel puțin 27 de manifestanți, inclusiv cinci minori. Peste 1.000 de persoane au fost, de asemenea, arestate. Presa iraniană, citând cifre oficiale, a raportat 15 morți, inclusiv membri ai forțelor de securitate. Un ofițer de poliție ar fi fost împușcat mortal marți.

Între timp, șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a descris declarațiile președintelui american Donald Trump și ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la protestele din Iran drept o „amenințare” și a anunțat un răspuns din partea Teheranului. Hatami a avertizat: „Dacă inamicul face o greșeală, vom riposta mai decisiv” decât în ​​timpul războiului de douăsprezece zile cu Israelul și SUA din iunie anul trecut.

Weekend-ul trecut, guvernele israelian și american au comentat protestele din Iran. Președintele american Trump a declarat duminică că Iranul va fi „foarte puternic lovit” dacă vor fi uciși mai mulți demonstranți. Prim-ministrul israelian Netanyahu a declarat că țara sa este „solidară cu lupta poporului iranian și cu aspirațiile sale la libertate, independență și dreptate”.



