O apropiere prin jam session: japoneza Sanae Takaichi și sud-coreeanul Lee Jae-myung au cântat împreună la tobe, pentru a arăta că sunt pe aceeași lungime de undă.

Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și prim-ministra japoneză Sanae Takaichi au cântat marți la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop - inclusiv Dynamite de la BTS și Golden din filmul de succes KPop Demon Hunters.

Reprezentația, în amintirea activității anterioare a lui Takaichi, care a fost baterist într-o trupă heavy metal, a încheiat vizita oficială a lui Lee în Japonia din această săptămână.

Cele două țări asiatice au o istorie tensionată, dar Lee Jae Myung și-a propus o apropiere diplomatică de puterile regionale.