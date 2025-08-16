Sâmbătă, lideri politici internaționali au reacționat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, care nu a adus progrese în privința războiului din Ucraina, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat că Putin a reiterat „argumente cunoscute”, inclusiv referiri la așa-numitele „cauze profunde” ale războiului, pe care Rusia le folosește drept justificare pentru invadarea ilegală a Ucrainei.

„Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia și chiar să o intensificăm, pentru a-i transmite clar că trebuie să plătească prețul. (…) Nu cred că summitul va avea efect imediat pe câmpul de luptă, pentru că nu s-a văzut nicio schimbare în poziția Rusiei”, a spus oficialul norvegian.

Ministrul Apărării din Cehia, Jana Černochová, a scris pe platforma X că întâlnirea „nu a adus niciun progres fundamental spre încheierea războiului din Ucraina, dar a confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunitatea de a slăbi unitatea Occidentului și de a-și răspândi propaganda”.

Ea a subliniat că este esențial ca statele occidentale să rămână unite și să sprijine Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să nu fie dictat exclusiv de Moscova.

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a avut o abordare diferită, afirmând că „lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la cel mai înalt nivel între SUA și Rusia”.

Oficialul ungar a subliniat că războiul „nu va fi încheiat pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor” și a reiterat poziția Budapestei că pacea poate fi obținută doar prin diplomație și dialog, spre deosebire de „politicienii pro-război de la Bruxelles”.