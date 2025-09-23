Principalul partid de opoziție din Turcia, CHP, l-a reales pe Özgur Özel în funcția de lider la un congres extraordinar desfășurat duminică la Ankara, pe fondul unor anchete și arestări repetate, informează AFP (Franța).

Congresul are loc în contextul în care Partidul Popular Republican (CHP), social-democrat, încearcă să-și consolideze conducerea înaintea unui proces potențial dăunător care vizează înlăturarea lui Özgur Özel din funcția de lider.

Procesul, care a început a doua audiere pe 15 septembrie, urmărește anularea rezultatului congresului CHP din noiembrie 2023, care l-a ales pe domnul Özel, din cauza unei presupuse fraude electorale.

Duminică, delegații au votat în mod covârșitor pentru domnul Özel, care a câștigat toate cele 835 de voturi valabile, 82 de voturi fiind declarate nevalide. El a fost singurul candidat. Această realegere ar putea invalida temeiul juridic al procesului împotriva partidului, a cărui următoare audiere este programată pe 24 octombrie.

„Partidul este atacat și încearcă toate metodele posibile:, a declarat domnul Özel, citat de presa turcă după alegeri. „Experții noștri juridici și administratorii iau cele mai potrivite măsuri împotriva acestui lucru. Cu acest congres, toate argumentele lor (juridice) au fost înlăturate”, a spus el.

Pe lângă aceste alegeri, congresul CHP s-a întrunit pentru a defini o strategie de viitor, în fața obstacolelor tot mai mari. Domnul Özel, care a preluat frâiele unui partid încă afectat de înfrângerea sa din alegerile prezidențiale cu șase luni mai devreme, în noiembrie 2023, a condus partidul către o victorie răsunătoare la alegerile locale din martie 2024, învingând Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), islamist-conservator, al președintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere din 2002.

De atunci, partidul a fost ținta unui val de arestări și urmăriri penale, culminând în martie cu încarcerarea popularului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, sub acuzația de „corupție” pe care acesta o neagă.

Arestarea și încarcerarea lui Imamoglu – candidatul CHP la alegerile prezidențiale din 2028 - a provocat o reacție internațională de proporții și a declanșat proteste fără precedent în țară în doisprezece ani. Pe 2 septembrie, o instanță l-a demis pe șeful filialei din Istanbul a CHP, Özgur Celik, după anularea rezultatelor congresului provincial din octombrie 2023, care l-a ales pe el și alte 195 de persoane.

Filiala din Istanbul a CHP urmează să organizeze propriul său congres extraordinar miercuri, 24 septembrie, pentru a-și realege conducerea.

Sursa: Rador Radio România