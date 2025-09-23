Antonio Guterres a avertizat la deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale ONU că „pilonii păcii și progresului se clatină”, denunțând impunitatea, inegalitatea și indiferența care subminează ordinea mondială.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a deplâns marți, la începutul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a organizației, că principiile pe care au fost fondate Națiunile Unite în urmă cu opt decenii „se află sub asediu” la ora actuală și că „pilonii păcii și ai progresului se clatină sub greutatea impunității, inegalității și indiferenței”, consemnează agenția EFE.În discursul său de deschidere, Guterres a descris un tablou pesimist al stării lumii: „Națiuni suverane invadate, foametea folosită ca armă, adevărul redus la tăcere (...) Ce fel de lume vom alege? O lume a puterii deșănțate sau o lume a legilor? O lume care este o luptă între egoisme sau una în care națiunile se unesc?”, a întrebat el.

ONU, a continuat Guterres, „este mai mult decât un loc de întâlnire: este o busolă morală, o forță a păcii și a menținerii păcii, un gardian al dreptului internațional, un catalizator al dezvoltării durabile, o salvare pentru popoarele în criză și un far pentru drepturile omului”.

Guterres, în vârstă de 76 de ani și aflat deja în ultima parte a celui de-al doilea mandat, care se încheie în decembrie 2026, conduce o instituție aflată într-o criză financiară structurală, la care se adaugă punerea sub semnul întrebării a principiilor sale de către noua administrație a președintelui american Donald Trump, care i-a redus finanțarea și a retras SUA din mai multe acorduri multilaterale.

Și secretarul de stat american Marco Rubio a transmis anterior că va îndemna ONU la Adunarea Generală să revină „la rădăcinile sale” de odinioară, când era o organizație axată pe promovarea păcii, și să nu mai promoveze „ideologii distructive” precum politicile progresiste woke sau diminuarea suveranității statelor naționale.

Cu toate acestea, în discursul său, Guterres nu a făcut nicio referire explicită la SUA sau la Trump, cu care va avea o întrevedere tot marți.

ONU, a subliniat mai departe în discurs secretarul general, „nu este un vis al perfecțiunii, ci o strategie practică pentru supraviețuirea umanității„, fondată pe premisele păcii și cooperării care să prevaleze în fața haosului și conflictului.

Organizația se bazează pe o cartă fondatoare 'care nu este opțională', dar unele țări „acționează ca și cum legile nu li s-ar aplica” și procedează astfel fără a suferi consecințe, iar „impunitatea este baza haosului și a generat unele dintre cele mai atroce conflicte din toate timpurile”, a mai remarcat Antonio Guterres.

El a criticat de asemenea demersurile de diminuare a cooperării internaționale și a ajutoarelor financiare internaționale întreprinse de SUA, dar și de alți donatori majori, precum Germania, Regatul Unit sau Franța: 'Reducerea ajutorului are efecte devastatoare. Este o condamnare la moarte pentru mulți, un viitor furat pentru mulți alții”, a avertizat secretarul general al ONU.

Fără a o menționa, el a amintit astfel indirect de desființarea practic a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) de către administrația Trump. Pe lângă acțiunile pur umanitare, USAID finanța în străinătate din bugetul său anual de circa 40 de miliarde de dolari de asemenea ONG-uri, activiști și mass-media pentru a promova „bunele practici democratice”, fiind astfel acuzată de susținerea unor cauze ideologice liberale și progresiste și implicare în acțiuni de destabilizare a unor guverne.

Sursa: Agerpres