Mișcarea de protest din Iran continuă să se intensifice în ciuda represiunii. În timp ce manifestanții mărșăluiesc pe străzi, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, îi îndeamnă „să se pregătească să preia” centrele orașelor, scrie „Le Point” (Franța).

La Teheran și în alte câteva orașe, mii de protestatari au ieșit din nou în stradă vineri seara, scandând „Moarte dictatorului”. Aceasta este a treia oară consecutiv când au sfidat represiunea, în ceea ce constituie cea mai mare mișcare de protest după cea din 2022.

Un punct de cotitură? Asta crede Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, iar în acest context, el i-a îndemnat sâmbăta aceasta pe protestatari „să se pregătească să preia controlul” asupra centrelor orașelor pentru a înlătura regimul mullahilor.

Această figură importantă a opoziției față de ayatollahul Khamenei i-a cerut, de asemenea, ajutor lui Donald Trump: „Domnule președinte, acesta este un apel urgent. Vă rog să fiți pregătiți să interveniți pentru a ajuta poporul iranian”.

Un ONG susține că 51 de protestatari au fost uciși din 28 decembrie

Vineri, în ciuda închiderii aproape totale a internetului impusă încă din ziua precedentă, au avut loc adunări în Tabriz, Mashhad și Kermanshah, unde protestatarii și-au făcut auzite vocile cu scandări ostile regimului și claxoane.

Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, cel puțin 51 de protestatari, inclusiv nouă minori, au fost uciși din 28 decembrie, iar alte sute au fost rănite. Aceste proteste au început ca răspuns la creșterea costului vieții, dar au devenit cele mai mari de la protestele din 2022, care au urmat morții Mahsei Amini.

Internet tăiat și represiune violentă

Pentru a submina mișcarea, regimul a întrerupt internetul timp de peste 36 de ore, împiedicându-i pe iranieni să verifice siguranța celor dragi și să comunice. Shirin Ebadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2003, vorbind din exil, descrie masacrul ca pe un „masacru sub acoperirea unui black-out total” și relatează că mai multe sute de persoane au fost spitalizate cu leziuni oculare grave cauzate de focuri de armă cu aer comprimat.

Violența stradală este, de asemenea, la niveluri ridicate: potrivit autorităților locale citate de Agence France-Presse (AFP), peste 42 de autobuze și vehicule publice au fost incendiate, 10 clădiri oficiale au fost avariate, iar mai mulți membri ai forțelor de securitate, precum și un procuror, au fost uciși la Esfarayen.

Joi, Khamenei i-a numit pe protestatari „sabotori” și „vandali”, acuzând Statele Unite și Israelul că se află în spatele mișcării.

Reacții ale comunității internaționale

La nivel internațional, mai mulți lideri și țări au reacționat. Franța face apel la Teheran să dea dovadă de „cea mai mare reținere” și cere explicații pentru decese. Emmanuel Macron, Keir Starmer (Regatul Unit) și Friedrich Merz (Germania) au condamnat violențele și au cerut autorităților iraniene să respecte drepturile cetățenilor.

La rândul său, Donald Trump a declarat că Iranul se confruntă cu „probleme mari” și a amenințat că „va lovi foarte tare” dacă vor fi uciși protestatari

Protestele continuă în cel puțin 25 de provincii și aproximativ 50 de orașe. Situația rămâne fragilă, iar represiunea s-ar putea intensifica în următoarele zile, în timp ce regimul încearcă să-și mențină controlul după câteva decenii la putere.

