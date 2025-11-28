Un tribunal din Istanbul a achitat joi patru jurnaliști turci, inclusiv pe fotograful AFP Yasin Akgül, acuzați că au participat la o demonstrație ilegală despre care relatau în timpul unui val de proteste din martie, a observat un jurnalist AFP.

Potrivit „Le Figaro” (Franța), reporterii au fost arestați la domiciliile lor la sfârșitul lunii martie și reținuți timp de câteva zile după ce au relatat despre demonstrațiile opoziției în sprijinul primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care fusese arestat cu câteva zile mai devreme. „Nu există nicio bază solidă pentru a concluziona că inculpații au comis presupusa infracțiune”, a declarat instanța în hotărârea sa.

Pe lângă jurnalistul AFP, au fost urmăriți penal fotograful independent Bulent Kiliç, reporterul Now Haber, Ali Onur Tosun, și jurnalista independentă Zeynep Kuray. Toți au susținut de la început că au relatat doar despre protestele la care au fost acuzați că ar fi participat. Niciunul dintre ei nu a fost prezent joi dimineață la tribunalul Caglayan din Istanbul.

Mii de protestatari și peste o duzină de jurnaliști, precum și avocați, au fost arestați în timpul valului de demonstrații în sprijinul lui Imamoglu, o figură a opoziției și principalul rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan. Aceștia au fost acuzați de încălcarea legii privind demonstrațiile și adunările publice, o infracțiune pedepsită cu până la trei ani de închisoare.

Yasin Akgül este singurul dintre ei care lucrează pentru o instituție media internațională. În fața mobilizării din luna martie, fără precedent de la protestele majore antiguvernamentale de la Gezi din 2013, președintele Erdogan jurase că nu va ceda în fața „terorii străzii”.

Sursa: Rador Radio România