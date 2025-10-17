Ediția anterioară a demonstrațiilor „No Kings” a atras 5 milioane de oameni; administrația Trump ridică acum temperatura. Viața în țară s-a schimbat cu o viteză amețitoare în nouă luni, scrie „Folha Online” (Brazilia).

Milioane de americani urmează să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „No Kings” programat sâmbătă (18 octombrie). Primul „No Kings”, la care au aderat zeci de țări în luna iunie, a fost probabil cea mai mare demonstrație într-o singură zi din istoria Statelor Unite, cu peste 5 milioane de participanți.

În cele patru luni dintre demonstrațiile publice împotriva acumulării de putere sub această președinție, tensiunea politică sporită și ocupația militară în orașe cu majoritate democrată sugerează o șansă reală de incidente violente, în ciuda apelurilor la calm din partea grupurilor pentru drepturile civile care organizează mișcarea.

Principalii purtători de cuvânt republicani, atât în ​​Cabinet, cât și în Congres, își fac partea pentru a crește temperatura, etichetând protestele drept extremiste, comuniste și simpatizante ale terorismului.

În timpul protestelor antirasiste din 2020, Donald Trump a fost convins de consilieri să nu invoce Legea Insurecției din 1807, care îi conferă președintelui dreptul de a convoca trupe în situații specifice pentru a restabili ordinea civilă sau pentru a combate rebeliuni armate. De data aceasta, o parte din anturajul lui Trump alimentează dorința sa de a invoca legea și de a folosi protestul „No Kings” drept scuză.

Șeful adjunct al cabinetului Casei Albe, Stephen Miller, apare drept cel mai influent susținător al grabei de a înăbuși disidența. Este rar ca o persoană aflată în această funcție să dețină atât de multă putere în ramura executivă. Miller nu doar comandă, ci și coordonează agenda anti-imigrație, dar, potrivit unor surse anonime, a întrecut puterea secretarului de stat Marco Rubio în campania de atacuri asupra unor ambarcațiuni și de asasinate în apropierea coastei Venezuelei.

La începutul acestei luni, Miller a scris pe X că „terorismul de stânga” avansează în țară, este „bine organizat și finanțat” și protejat de „judecători și procurori de extremă-stânga”. Astfel, a declarat consilierul, statul trebuie să își folosească „puterea legitimă” pentru a dezmembra „rețelele teroriste”. Utilizarea cuvântului „rețele” nu este o coincidență; este un semnal.

Este mai ușor să găsești o floare de cactus crescând pe un aisberg decât magistrați de extremă-stânga în justiția federală americană. Unii dintre judecătorii pe care Stephen Miller îi detestă sunt conservatori numiți de șeful său.

Legea Insurecției a fost invocată în timpul Războiului Civil și în anii '60 pentru a impune sfârșitul segregării rasiale. A fost aplicată ultima dată în timpul protestelor antirasism de la Los Angeles din 1992, care s-au soldat cu 63 de morți și mii de răniți.

Versiunea repetată astăzi cu disciplină de către aliați ai președintelui caracterizează orașe precum Chicago și Portland ca fiind devastate de criminalitate și dezordine, contrazicând ceea ce surprind camerele de filmat ale telefoanelor mobile. Din nou, nicio coincidență.

Protestul pașnic, de-a lungul istoriei, a fost mai eficient în democratizarea regimurilor autoritare. Sociologii citează așa-numita regulă a celor 3,5%, inventată de politologul Erica Chenoweth, care a studiat sute de mișcări de rezistență civilă. Chenoweth a conchis că schimbările politice pot avea loc dacă cel puțin 3,5% din populația unei țări oferă rezistență civilă nonviolentă.

Ultimele nouă luni au transformat viața în SUA cu o viteză amețitoare. Este prea devreme să folosim teorii academice pentru a prezice realinierea puterii politice.

Sursa: Rador Radio România