Poziția UE în privința mutării ambasadelor din Israel nu s-a schimbat, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în legătură cu declarațiile Vioricăi Dăncilă privind mutarea ambasadei din Tel Aviv în Ierusalim.

„Nu am un comentariu special de făcut. Pot spune doar că poziția UE rămâne neschimbată. Da am văzut articolele privind declarația premierului (Viorica Dăncilă), și am văzut și reacția președintelui și nu aș adăuga nimic”, a declarat Maja Kocijancic, purtătoare de cuvânt a Comisiei pe teme de politică externă, ca răspuns la o întrebare adresată în briefingul zilnic de presă al Executivului UE.

„Avem contacte regulate cu statele membre pe chestiuni relevante, dar lăsați-mă să vă reamintesc de cea de-a doua parte a răspunsului anterior: avem declarațiile premierului, dar avem și declarațiile președintelui”, a precizat oficialul Comisiei, întrebată de jurnaliști dacă Executivul UE va transmite recomandări Bucureștiului.

Viorica Dăncilă a declarat la Washington că România va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, susținând că Guvernul a evaluat oportunitatea acestei decizii și că există consens în privința mutării, dar președintele Klaus Iohannis a spus că el nu a primit rezultatele evaluării și că decizia privind mutarea ambasadei îi aparține.

Ulterior, premierul a încercat să nuanțeze declarațiile făcute în fața unui forum pro-Israel, spunând că este vorba de „o opinie personală”, dar afirmația a stârnit deja reacții vehemente în lumea arabă. Regele Iordaniei și-a anulat vizita la București, iar Palestina a transmis că premierul Viorica Dăncilă distruge speranța ca România să devină membră a Consiliului de Securitate.