Purtătorul de cuvând al Ministerului de Externe de la București a venit cu o replică pentru dictatorul Vladimir Putin, care a spus că "România a transformat procesul electoral democratic într-o farsă" când a anulat alegerile și a interzis candidați.

"Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România, asa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îți trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui", a fost reacția purtătorului de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Reacția lui vine după ce Vladimir Putin a apus că autoritățile din unele țări încearcă să "interzică" oponenții politici care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează.

"Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, își înșeală în mod deschis proprii cetățeni, creează tensiuni la frontierele externe și recurg la tot felul de trucuri în interiorul propriilor țări, din ce în ce mai mult la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procesul electoral democratic într-o farsă și să manipulezi voința poporului, așa cum a fost cazul, de exemplu, în România", a afirmat liderul rus. El a adăugat că astfel de procese se observă în multe țări.

