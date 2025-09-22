Președintele rus Putin a declarat că peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați în prezent în zone de luptă din Ucraina, într-o declarație care întărește narațiunea oficială despre importanța efortului de război, scrie „La Razon” (Spania).

În discursul său, președintele a subliniat că statul trebuie „să caute, să găsească și să nominalizeze persoane care nu se tem de nimic în serviciul lor față de țară și sunt dispuse să-și riște sănătatea și viața”. De asemenea, el a susținut ideea integrării combatanților și a personalului militar în funcții de conducere politică și administrativă, prezentând experiența lor de război drept un criteriu de loialitate și curaj.

Propunerea face parte din campania de propagandă a Kremlinului, care urmărește să legitimeze participarea militară ca valoare politică, transferând experiența de luptă către structurile puterii civile. În ciuda magnitudinii numărului citat de Putin, este important de menționat că Ministerul Apărării din Rusia nu a publicat de ceva vreme date complete privind victimele sau personalul desfășurat. Estimările și calculele independente ale agențiilor internaționale diferă adesea de cifrele prezentate public de Moscova.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a relatat că Forțele Armate ale Ucrainei au oprit o ofensivă rusească în zonele Pokrovska și Dobropillia, provocând „pierderi semnificative” inamicului și blocând posibilitatea unei operațiuni ofensive de amploare în această direcție.

Zelenski avertizase deja că Moscova pregătește două noi ofensive pentru toamnă, după ce trupele ucrainene au respins două campanii rusești în timpul verii. Rezultatul unei a treia operațiuni, aflată în desfășurare, va fi cunoscut în zilele următoare.

Analiștii internaționali notează că, în urma recentei vizite a lui Putin la Beijing și a întâlnirii sale cu președintele chinez Xi Jinping, acțiunile agresive ale Kremlinului pe arena militară și în discursul politic s-au intensificat.

