Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, scrie „La Razon”.

Publicația spaniolă spune că Rusia și aliații săi se vor reînarma grație „terenului de testare” dezvoltat în Ucraina timp de aproape patru ani. Este ceea ce a anunțat joi președintele rus Vladimir Putin la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), care, pe lângă Rusia, include alte patru foste republici sovietice aliate cu Moscova (Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan), și care se desfășoară la Bișkek, capitala Kârgâzstanului.

Președintele rus a anunțat un program de consolidare a capacităților militare ale blocului comunitar, propunând un program cuprinzător de modernizare a armamentului utilizat de forțele colective ale alianței. Acest program se bazează pe eficacitatea dovedită a armamentului rusesc în scenarii reale de luptă, potrivit agenției de știri TASS. „Propunem lansarea unui program pe scară largă pentru dotarea forțelor noastre colective cu arme și echipamente moderne care și-au demonstrat eficacitatea în luptele reale”, a explicat el.

Putin a insistat ca discursul său de la summit să fie transmis în direct la televiziunea rusă, ceea ce oferă o idee despre importanța pe care o acordă anunțului. Faptul că acest program include patru foste republici sovietice demonstrează în continuare încercările Kremlinului de a recrea fosta putere politică a Rusiei.

În discursul său, ocupantul Kremlinului a subliniat că Rusia va continua să colaboreze „strâns” cu partenerii săi în consolidarea capacităților militare ale CSTO. Liderul rus a subliniat că, în timpul președinției Rusiei la organizație, care va dura până în 2026, una dintre principalele priorități va fi sporirea pregătirii de luptă a forțelor naționale.

Putin a propus ca programul de modernizare să includă furnizarea de arme și echipamente rusești folosite în războiul din Ucraina, având în vedere eficacitatea lor dovedită în operațiuni militare reale. Inițiativa își propune nu doar îmbunătățirea resurselor materiale ale țărilor membre, ci și consolidarea structurilor lor de comandă și control.

Printre măsurile specifice care vor fi implementate se numără exerciții comune de antrenament pentru unitățile militare și serviciile speciale comune, cu scopul de a „pregăti contingentele naționale pentru luptă”. Un punct central va fi dezvoltarea tehnologiei militare și, prin urmare, el a anunțat că vor lucra pentru „aprofundarea cooperării dintre companiile din industria de apărare”, potrivit agenției de știri [spaniole] EFE.

În acest context, el a susținut că „dezvoltarea forțelor aeriene și a sistemului de apărare aeriană al organizației necesită o atenție specială”. În plus, Rusia, care în câteva luni va intra în al patrulea an de război cu Ucraina, va dezvolta o nouă „strategie comună de combatere a terorismului”, eufemismul pe care îl folosește pentru operațiunile împotriva Ucrainei.

„În timpul președinției noastre, intenționăm să începem să dezvoltăm în comun o nouă strategie antiteroristă pentru CSTO. Vom face tot ce este necesar pentru a continua să combatem cu fermitate extremismul”, a explicat Putin.

„Partea rusă este hotărâtă să colaboreze îndeaproape cu aliații săi pentru a preveni răspândirea ideilor radicale în rândul tinerilor”, a declarat el.

Următoarea reuniune a CSTO va avea loc la Moscova pe 11 noiembrie 2026.

Sursa: Rador Radio România