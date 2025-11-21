Rusia controlează aproape jumătate din teritoriul arctic și o mare parte din coasta sa. Acum, Putin și-a extins progresiv prezența militară în regiune, așa cum a denunțat NATO și, de exemplu, Norvegia. Dar prezența sa economică se extinde și ea.

„20 Minutos” (Spania) reamintește că rușii operează mai multe baze arctice decât orice altă țară și au cea mai mare flotă de spărgătoare de gheață din lume, formată din 40 de nave. Printre acestea se numără șase spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară. La această flotă de spărgătoare de gheață nucleare, unică în lume, Kremlinul va adăuga o nouă navă din seria Proiectului 22220.

Se numește „Stalingrad”, iar construcția sa a început marți, 18 noiembrie, la Șantierul Naval Baltic din Sankt Petersburg. Cu această flotă cu propulsie nucleară, Rusia își propune să asigure navigația pe tot parcursul anului de la Marea Kara (vest) până la Strâmtoarea Bering (est).

„Stalingrad” va fi al șaptelea spărgător de gheață din seria Proiectului 22220. Clientul pentru „Stalingrad” este Atomflot, care finanțează jumătate din proiect; cealaltă jumătate este finanțată de statul rus, potrivit Top War. Navele „Ciukotka” și „Leningrad” sunt în prezent în construcție la Șantierul Naval Baltic și se așteaptă să fie livrate până la sfârșitul anului 2026, respectiv 2028.

Între timp, „Arktika”, „Ural”, „Sibir” și „Iakutia” navighează deja în apele arctice, deschizând calea pentru petroliere și alte nave care navighează pe Ruta Mării Nordului. Moscova intenționează să investească aproximativ 22 de miliarde de dolari în această rută până în 2035 și să mențină traficul de spărgătoare de gheață pe tot parcursul anului, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Toate spărgătoarele de gheață cu propulsie nucleară ale Rusiei au baza în Murmansk. Acest oraș portuar este situat în extremitatea nord-vestică a țării, pe coasta de nord a Peninsulei Kola, la gura de vărsare a râului Kola, cu vedere la Marea Barents (Golful Kola), și în apropierea graniței rusești cu Norvegia și Finlanda, în regiunea Laponia.

Atomflot, o companie din cadrul grupului Rosatom, este responsabilă de punerea în funcțiune a tuturor acestor spărgătoare de gheață nucleare. Rosatom este un holding de stat specializat în energie nucleară, bunuri nucleare neenergetice și produse de înaltă tehnologie. Înființat în 2007, grupul cuprinde peste 350 de companii, inclusiv complexul de arme nucleare.

„Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume” a declarat recent Donald Trump. În timp ce Rusia are 40 de spărgătoare de gheață, dintre care șase sunt cu propulsie nucleară, Statele Unite au doar două. De aceea, la începutul lunii octombrie, SUA și Finlanda au finalizat un acord de 6,1 miliarde de dolari prin care Washingtonul ar putea achiziționa până la 11 nave Arctic Security. Construite în comun de cele două țări, prima livrare este programată pentru 2028.

Când Rusia a lansat în 2013 primul dintre spărgătoarele de gheață din noua sa Generație 22220, „Arktika”, s-a decis ca toate navele să fie numite după regiuni geografice din nord. Această politică s-a schimbat odată cu invazia Ucrainei și s-a decis ca următoarele două spărgătoare de gheață construite să fie numite după evenimente majore din istoria sa recentă. Astfel, „Kamceatka” a devenit „Stalingrad”, iar „Sahalin” a fost redenumi „Leningrad”, relatează „The Independent Barents Observer”.

Noua generație de spărgătoare de gheață este alimentată de două reactoare nucleare RITM-200 (2 × 175 MWt). Cele din seria 22220 sunt capabile să spargă gheața cu o grosime de până la 3 metri fără a pierde propulsia. Scopul lor este de a-i garanta Rusiei navigația pe tot parcursul anului, de la Marea Kara la vest până la Strâmtoarea Bering, la est.

„Sunt sigur că noul spărgător de gheață Stalingrad va purta acest nume cu demnitate”, a declarat Putin, prezidând prin videoconferință de la Moscova ceremonia de punere a chilei noului spărgător de gheață cu propulsie nucleară. „Este un omagiu [...] adus vitejiei și curajului celor care au participat la marea bătălie, care a determinat în mare măsură rezultatul nu numai al Marelui Război Patriotic, ci și al întregului al Doilea Război Mondial și, fără exagerare, a influențat soarta umanității”, a declarat președintele rus.

„Ca dictator modern, Putin exploatează memoria colectivă a celui de-al Doilea Război Mondial pentru a mobiliza societatea și a legitima politicile actuale, făcând paralele între cel de-al Doilea Război Mondial și conflictele actuale”, scrie Thomas Nilsen în ziarul norvegian menționat anterior.

Kremlinul este preocupat de numele spărgătoarelor sale de gheață emblematice, dar și de aspectul lor. Navele „Leningrad” și „Stalingrad” vor avea o schemă de vopsire diferită față de navele anterioare. Acestea vor fi vopsite în culorile drapelului rusesc și vor avea pictată pe proră o imagine uriașă a unei statui în stil sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial, reprezentând orașele respective.

Stalingradul a fost redenumit oficial Volgograd în 1961, ca parte a campaniei de „destalinizare” a Uniunii Sovietice pentru a se distanța de dictatorul Stalin. „Noul spărgător de gheață [...] va deveni încă un simbol al talentului, forței și energiei creative a poporului nostru, al capacității lor de a concepe și de a realiza cele mai îndrăznețe planuri și de a persevera în cele mai dificile vremuri”, a declarat Putin în discursul său de marți.

Gheața îngreunează navigația de-a lungul acestei rute nord-estice a Arcticii timp de câteva luni, însă creșterea temperaturilor o reduce rapid. În Arctica, gheața marină atinge întinderea minimă în fiecare lună septembrie și se micșorează cu o rată de 12,2% pe deceniu, comparativ cu întinderea sa medie din perioada 1981-2010, conform datelor NASA. Drept urmare, Arctica este navigabilă în prezent timp de zece luni pe an.

Aceasta explică succesul companiei chineze de transport maritim care tocmai a lansat prima rută regulată de transport containerizat prin Arctica. Serviciul a început în septembrie și conectează trei porturi chineze cu patru destinații din Europa de Vest, traversând Pasajul Nord-Est Arctic de-a lungul coastei de nord a Rusiei.

Serviciul China-Europe Arctic Express leagă Ningbo-Zhoushan de Felixstowe, cel mai mare port de containere din Marea Britanie, cu plecări spre Rotterdam (Olanda), Hamburg (Germania) și Gdansk, după o escală la Shanghai. După cum spune presa de stat chineză, „un nou capitol s-a deschis în evoluția transportului maritim global”.

Schimbările climatice fac acest lucru posibil. Regiunea arctică se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală și se confruntă cu schimbări fără precedent, potrivit IPCC (Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice). Gheața maritimă arctică se diminuează într-un ritm fără precedent, iar Arctica ar putea rămâne fără gheață în acest secol, explică Copernicus.

Sursa: Rador Radio România