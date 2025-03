Profitând de cotextul internațional favorabil în care Federația Rusă se află în acest moment, în special prin intervenția americană pribind războiul din Ucraina, liderii de la Kremlin au devenit tot mai amenințători, scrie „La Stampa” (Italia).

„Este un moment decisiv pentru Europa, dar și pentru Ucraina. Europa se confruntă cu un pericol clar și prezent și, prin urmare, trebuie să fie capabilă să se protejeze, să se apere, așa cum trebuie să punem Ucraina în situația de a se proteja și de a impulsiona o pace durabilă și dreaptă. Ne dorim o forță pașnică și de aceea prezint astăzi liderilor planul Rearm Europe”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul punctului de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Bruxelles, pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European privind Ucraina.

„Suntem fericiți că nu suntem singuri: vă simțim apropierea și vă mulțumim pentru noul dumneavoastră program în favoarea securității europene”, a răspuns Zelenski.

Consiliul European extraordinar în curs de desfășurare la Bruxelles va aproba foarte probabil în unanimitate concluzii privind apărarea comună, însă este mai puțin probabil ca acesta să se încheie cu aprobarea unanimă a concluziilor privind Ucraina. Din câte aflăm de la Bruxelles, în timp ce summit-ul cu discuția despre apărare este în desfășurare, opoziția premierului maghiar Viktor Orban este serioasă și principială, mai puțin tranzacțională decât a fost în trecut, chiar dacă, potrivit unei surse, în ultimele ore,politicianul maghiar, care este membrul Consiliului European cu cea mai mare vechime în summit și deci cu cea mai mare experiență acomodativă, a devenit mai acomodant. Posibil ca în loc să se aprobe concluziile unanime privind Ucraina, vom avea un text semnat de doar 26 de țări, dar unul incisiv.

Opoziția premierului slovac Robert Fico, legată în esență de cererea de garanții privind livrările de gaze, ar putea fi soluționată, pentru că s-ar fi găsit o soluție care se crede că va depăși îndoielile Bratislavei. Rămân de rezolvat probleme minore pentru concluziile privind apărarea, de exemplu punctul privind apărarea frontierei de est care prezintă interes pentru întreaga UE. În acest sens, unele țări cer ca și granița de sud să fie menționată în mod explicit. Există o discuție despre aplicarea clauzei naționale de salvgardare pentru a permite țărilor membre să mărească cheltuielile pentru apărare: pe de o parte, unele țări (precum Olanda și Austria) ar dori să o limiteze și mai mult, pe de altă parte sunt cei care ar dori ca aceasta să fie extinsă. Ideea redeschiderii pactului de stabilitate pentru a-l modifica este însă considerată nepractică, deoarece ar implica o discuție lungă și complicată. Cererea Italiei de a găsi o modalitate de recunoaștere aproape automată a cheltuielilor militare efectuate pe baza ReArmEu și în scopul obiectivului NATO de 2% din PIB este considerată logică și cel mai probabil va fi satisfăcută. Liderii vor discuta despre Ucraina la cină: sunt așteptate 26 de voturi, însă rezultatul va depinde de modul în care decurge discuția.

Premierul Jonas Gahr Stoere a anunțat că Norvegia a decis să mărească ajutorul acordat Ucrainei pentru 2025 cu 4,2 miliarde de euro.

Rusia nu va ceda „provocărilor Varșoviei și nu se va implica în cursa înarmărilor”,a declarat de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după cum a raportat Ria Novosti. Aliații NATO ar trebui să cheltuiască 3% din PIB pentru apărare și „ar trebui să o facă imediat”, pentru că Europa „este total nepregătită să facă față unei amenințări de război”, a declarat astăzi președintele Poloniei, Andrzej Duda, într-o conferință de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rusia nu va rămâne neputincioasă în fața posibilei prezențe a trupelor NATO în Ucraina sub pretextul menținerii păcii și nu va tolera astfel de acțiuni din partea Occidentului, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, subliniind că „vom lua în considerare prezența acestor trupe pe teritoriul ucrainean în același mod în care am luat în considerare potențiala prezență a NATO în Ucraina, deoarece nu contează sub ce steaguri este acoperită această operațiune: steaguri ale Uniunii Europene, steaguri naționale ale țărilor care furnizează contingentele”, deoarece „acestea vor fi în continuare trupe ale NATO”, a raportat agenția de presă rusă Ria Novosti. Lavrov se referă la ipoteza trimiterii forțelor de menținere a păcii europene în Ucraina. „Categoric, nu vom sta să observăm astfel de acțiuni (desfășurarea contingentelor de menținere a păcii NATO în Ucraina – n.red.)”, a declarat Lavrov, „aceasta nu va însemna o presupusă implicare hibridă, ci implicarea directă, oficială și nedisimulata a țărilor NATO în războiul împotriva Federației Ruse. Acest lucru nu poate fi permis”.

