Pacea în Ucraina este dificilă, dar posibilă – este prima concluzie a întâlnirii de la Moscova în care Vladimir Putin a discutat cu trimișii lui Donald Trump. Pe de altă parte, aflăm că propunerile SUA cuprind elemente inacceptabile pentru Rusia.

„Newsweek” (SUA) relatează că, potrivit presei din țara sa, în urma întâlnirii de la Kremlin cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că găsirea unui consens în privința păcii cu Ucraina este dificilă, iar în planul SUA există o serie de propuneri cu care Moscova nu a putut fi de acord. Dar el calificat totodată întrevederea drept „necesară” și „foarte concretă”.

Ce este de știut

*Putin a spus că actualul set de propuneri venite din partea SUA conține 27 de puncte, împărțite în patru secțiuni, intenția fiind ca fiecare set să fie discutat separat. Anterior, în urma discuțiilor cu SUA de la Geneva, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmase că planul are doar 20 de puncte.

*Putin, care a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat ziarului „India Today”, a spus că întrevederea cu Witkoff a durat câteva ore din cauză că Rusia nu văzuse și cele mai recente propuneri, astfel încât fiecare punct de pe listă a trebuit discutat. El a calificat conversația drept necesară și a spus că la bază au stat înțelegerile convenite cu președintele Donald Trump în Alaska.

*Dar Putin nu a făcut și alte precizări, afirmând că el a căutat să protejeze procesul pornit de Trump: „Mi se pare prematur să spun chiar acum ce nu ne convine și cu ce am putea fi de acord, pentru că, pur și simplu, asta ar perturba procesul pe care președintele Trump încearcă să-l stabilească". El a calificat diplomația Washingtonului drept una „de navetă”.

*Liderul rus a amenințat din nou Ucraina în privința Dombasului – o regiune în care forțele Kievului ocupă o bună parte din teritoriu: „Fie vom elibera aceste teritorii pe cale armată, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și nu vor mai omorî atâția oameni".

*Negociatorii ucraineni se întorc în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali din parte lui Trump în vederea unor noi discuții pe tema propunerilor de pace rămase în urma întrevederii de la Moscova. Potrivit unor informații, o întâlnire, propusă în Europa imediat după discuțiile de la Kremlin, a fost contramandată – semn că nu s-au semnalat progrese majore.

*Putin efectuează o vizită în India, ale cărei achiziții de petrol au fost o cale importată de salvare pentru o economie rusă supusă sancțiunilor, dar aceste achiziții au fost vizate și de Trump, care a impus noi taxe vamale în urma războiului din Ucraina. Putin a spus că băncile centrale din ambele țări vor putea depăși orice restricții de ordin comercial: „Există anumite dificultăți, dar există și soluții”.

Rusia pledează pentru întărirea relațiilor de afaceri cu India

Rusia și India au nevoie de relații mai puternice între companii pentru a-și construi niște lanțuri de aprovizionare continue, după cum a declarat un official din partea Kremlinului cu ocazia Forumului de Afaceri dintre Rusia și India.

Adjunctul șefului administrației prezidențiale, Maxim Oreșkin, le-a spus participanților că actuala linie orizontală dintre firmele de afaceri rămâne insuficientă ca să poată sprijini niște relații strategice pe termen lung. El a spus că Moscova este gata să creeze condițiile favorabile care ar ușura intrarea mărfurilor și serviciilor indiene pe piața rusă, prin diverse pârghii menite să ușureze plățile, prin logistică și prin avizare.

Oreșkin a subliniat că o cooperarea mai strânsă cu exportatorii indieni este esențială pentru a răspunde cerințelor Rusiei. Conexiunile în linie dreaptă între reprezeanții firmelor de afaceri constituie o condiție-cheie, a mai subliniat el, adăugând că, desi guvernul va fi cel care va stabili cadrul, comerțul nu se va dezvolta în lipsa unor contacte directe între companii, între furnizori și între clienți.

Organizat de Fundația Roscongress și de Federația Caamerelor de Comerț și Industrie din India (FICCI), forumul a evidențiat pledoaria în sprijinul unei integrări economice mai strânse între cele două țări.

Sursa: Rador Radio România