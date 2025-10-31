În spatele lui Vladimir Putin se află un afiș cu mesajul „Pentru Patrie”. Poate mai importantă este imaginea de dedesubt, care nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, scrie „Corriere della Sera” (Italia) într-un articol de Marco Imarisio.

Este celebra fotografie din 1945 a unui soldat al Armatei Roșii, ridicând steagul sovietic deasupra Reichstagului din Berlin, încă o juxtapunere între prezent și un trecut foarte diferit.

Președintele rus vizitează Spitalul Militar Central al Ministerului Apărării, unde soldații răniți în luptă sunt tratați și reabilitați. Vizitând secția chirurgicală, stă la o masă și vorbește cu câțiva pacienți. „Eforturile voastre nu au fost în zadar. Situația generală din zona Operațiunilor Militare Speciale evoluează favorabil pentru noi. Camarazii voștri de arme avansează pe toate fronturile și sunt implicați activ. După cum știți, în două locuri, în orașul Kupiansk și în Krasnoarmeisk, inamicul a fost blocat și încercuit”.

Este prima dată când cea mai înaltă autoritate a Federației Ruse simte nevoia să aprofundeze detaliile situației de pe front. Desigur, contextul este potrivit, dar Putin nu a fost niciodată atât de explicit în privința unei probleme încă nerezolvate. Zile întregi, veridicitatea știrilor de pe front, provenite din ambele părți, a fost dezbătută, ca și cum ceața războiului ar fi învăluit totul. Putin pare încrezător în ceea ce spune. El invită chiar „reprezentanți ai presei, jurnaliști străini și jurnaliști ucraineni” să le arate ce se întâmplă cu adevărat. „Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă situația cu care se confruntă trupele ucrainene încercuite, iar conducerea politică de la Kiev va putea lua decizii adecvate cu privire la soarta cetățenilor și a armatei sale”.

Pare o invitație la capitulare, nu doar în acele două orașe, ci în general. Conducerea militară ucraineană a reacționat rapid, numind certitudinile lui Putin despre capturarea Kupianskului „fantezii”, deși la scurt timp după aceea președintele lor a recunoscut dificultățile, afirmând că „situația din acea zonă este complicată, dar continuăm să ne apărăm pozițiile”. „Nu au obținut rezultatul prevăzut”, concluzionează Volodimir Zelenski, adăugând că el crede că Kremlinul încearcă să convingă Casa Albă că trupele rusești pot acum lua tot Donbasul.

Adresându-se soldaților săi, președintele rus a transmis încă un mesaj Occidentului colectiv, prezentând o nouă armă, la doar câteva zile după botezul rachetei Burevestnik, Pasărea Furtunii. Cel puțin, aceasta are un nume mai simplu. „Pe lângă rezolvarea acestor probleme presante, să nu uităm să ne îmbunătățim și să ne consolidăm potențialul strategic. Trebuie să știți că ieri a fost efectuat un alt test pe un alt instrument promițător: vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon, echipat și cu un sistem de propulsie nucleară. Puterea sa o depășește cu mult pe cea a Sarmat, cea mai puternică rachetă intercontinentală a noastră. Nu există nimic asemănător Sarmat în lume: nu este încă în serviciu la noi, dar va fi în curând”.

Însă în unele regiuni, cam zece în total, salariile soldaților scad. Și nu cu o sumă mică. Ceea ce se reduce este plata unică pe care o primesc soldații la semnarea contractelor cu Ministerul Apărării. Pe lângă cele 400.000 de ruble federale, la această sumă se adaugă o contribuție regională semnificativă, stabilită independent. Tocmai această parte a început să scadă, începând cu vara anului 2025. Cea mai semnificativă reducere a fost implementată în regiunea Samara, unde în ianuarie 2025 „jetonul” regional era încă cel mai mare din țară. Acum a fost redus de la 3,6 milioane de ruble la 400.000, o creștere de nouă ori. Situația provoacă însă controverse. Fostul președinte Dmitri Medvedev a intervenit pentru a spune că scăderea este justificată de faptul că peste 345.000 de recruți s-au înrolat în armată în 2025, un număr considerat suficient de către autorități. Unii experți independenți susțin că reducerea se datorează, în schimb, lipsei de finanțare.

