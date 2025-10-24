„Noile sancțiuni împotriva Rusiei anunțate de Donald Trump reprezintă un act ostil și nu consolidează relațiile ruso-americane”, declară președintele rus Vladimir Putin, citat de Tass și preluat de ANSA (Italia).

„Sancțiunile asupra companiilor petroliere rusești reprezintă o încercare de a pune presiune pe Moscova, însă nicio țară care se respectă nu face vreodată nimic sub presiune”, a adăugat țarul, subliniind că „noile sancțiuni americane nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei ruse”.

Răspunsul Rusiei, dacă va fi atacată cu rachete Tomahawk, ar fi „foarte puternic, dacă nu chiar copleșitor”, a mai spus Putin.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat pe Telegram că SUA sunt „adversarul” Rusiei și că „pacificatorul” Trump „a pornit acum pe calea războiului împotriva Rusiei”. „Dacă vreunul dintre numeroșii comentatori mai avea iluzii, iată-le”. SUA, a declarat el, „sunt adversarul nostru, iar «pacificatorul» lor vorbăreț a pornit acum pe calea războiului împotriva Rusiei”. „Vor spune, desigur, că a fost presat de Congres etc. Asta nu schimbă ideea: deciziile luate sunt un act de război împotriva Rusiei”. Moscova consideră că sancțiunile anunțate de Donald Trump asupra Rosneft și Lukoil nu vor cauza probleme Rusiei, care a dezvoltat „imunitate” la restricțiile occidentale. Într-adevăr, sancțiunile sunt „absolut contraproductive”, a declarat Ministerul de Externe, citat de agenția de știri Tass.

„Pentru noi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, „decizia Departamentului Trezoreriei SUA nu va pune probleme deosebite. Țara noastră a dezvoltat o imunitate stabilă față de restricțiile occidentale și va continua să își dezvolte potențialul cu încredere potențialul economic și politic”.

Sursa: Rador Radio România