Președintele rus, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-au angajat să „consolideze” cooperarea dintre cele două țări, în timpul unei convorbiri telefonice relatate miercuri de agenția de știri de la Phenian.

Salutând parteneriatul lor strategic „în toate domeniile”, semnat în 2024, care cuprinde un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri „și-au confirmat dorința de a consolida cooperarea în viitor”, potrivit KCNA, preluată de „La Libre Belgique” (Belgia).

Această convorbire, care a avut loc marți, are loc cu doar câteva zile înainte de un summit programat pentru 15 august între dl Putin și președintele american, Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta o soluție la războiul din Ucraina.

Relațiile dintre Moscova și Phenian s-au dezvoltat considerabil de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Coreea de Nord a participat activ la conflict, furnizând mii de soldați aliatului său, pe lângă arme și muniții.

„Președintele rus a lăudat încă o dată sprijinul acordat de Republica Populară Democrată Coreeană, precum și curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu demonstrate” de trupele nord-coreene „în eliberarea Kurskului”, o provincie rusă care fusese parțial ocupată de Ucraina, a adăugat KCNA.

La mijlocul lunii iulie, Kim Jong Un a asigurat Moscova de sprijinul „necondiționat” al Phenianului împotriva Ucrainei în timpul unei vizite a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov.

Mai mult, o legătură aeriană între capitalele celor două țări a fost redeschisă la sfârșitul lunii iulie, marcând o premieră în ultimele decenii și un nou pas înainte în acest parteneriat bilateral.

