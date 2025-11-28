Se spune că planul de pace american pentru Ucraina, format din 28 de puncte, ar fi rodul unor contacte confidențiale între Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Yuri Ușakov, consilierul lui Putin, bazate în mare parte pe un text rusesc.

„La Repubblica” (Italia) relatează că procesul a fost declanșat de o scurtă convorbire telefonică din 14 octombrie, în timpul căreia a existat propunerea de a-i prezenta lui Trump o inițiativă similară acordului din Gaza. Moscova a trimis apoi un document neoficial prin intermediul lui Kirill Dmitriev, document care a devenit baza planului, modificat ulterior de Washington. Scurgerea informațiilor despre interceptări l-a pus pe Witkoff în dificultate, fiind criticat de mai mulți republicani și acuzat că este mult prea apropiat de Rusia. Kremlinul îl apără, argumentând că controversa vizează sabotarea eforturilor de pace. Între timp, președintele belarus Alexander Lukașenko s-a oferit să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, „dacă doresc să se întoarcă”, la Minsk.

Rusia va înceta ostilitățile atunci când trupele ucrainene se vor retrage din Donbas, altfel Moscova își va atinge obiectivele cu mijloace militare, a declarat președintele Vladimir Putin, citat de Interfax.

Confiscarea activelor rusești înghețate din Europa în beneficiul Ucrainei ar fi „furt”, iar dacă se va întâmpla acest lucru, Rusia pregătește un „pachet de răspunsuri”, a declarat președintele Vladimir Putin.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, ostilitățile vor înceta”, a declarat președintele rus Putin, referindu-se la teritoriile pe care Moscova le revendică ca fiind ale sale.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, „are propriul program de lucru” și „se pregătește să se întâlnească cu partenerii săi americani”, a anunțat președintele rus Vladimir Putin într-o conferință de presă la Bișkek. Întrebat dacă este adevărat că Lavrov a căzut în dizgrație la Kremlin, Putin a calificat informația drept „absurdă”.

În ceea ce privește planul de pace pentru Kiev, Putin a declarat: „Suntem pregătiți pentru discuții serioase, săptămâna viitoare este așteptată o delegație americană”.

Sursa: Rador Radio România