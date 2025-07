Președintele rus subliniază că tensiunile nu s-au încheiat odată cu dezintegrarea Uniunii Sovietice, scrie „20 Minutos” (Spania), citându-l pe Vladimir Putin care a făcut duminică noi declarații privind starea de conflict cu Occidentul.

Contradicțiile dintre Occident și Rusia sunt geopolitice, nu ideologice, a declarat duminică președintele rus Vladimir Putin, menționând că tensiunile nu s-au încheiat odată cu dezintegrarea Uniunii Sovietice, deoarece inamicii încearcă să exploateze Federația Rusă pentru câștiguri geopolitice.

„Mulți cred, și așa am crezut și eu, oricât de ciudat ar părea, că principalele contradicții erau de natură ideologică”, a declarat el într-un interviu acordat televiziunii publice ruse. Cu toate acestea, președintele a susținut că, după dezintegrarea Uniunii Sovietice, „atitudinea de dispreț față de interesele statale și strategice ale Rusiei a continuat”. „Acest lucru este legat de dorința evidentă de a obține anumite avantaje geopolitice. De fapt, nici eu, când am preluat președinția, nu am înțeles imediat acest lucru”, a spus el.

Putin a reamintit că, în ciuda tuturor încercărilor de a-i transmite Occidentului punctele de vedere ale Rusiei, acesta a rămas indiferent față de interesele și preocupările țării sale. „Mi-a devenit clar că ideologia poate avea o anumită importanță, dar toate aceste contradicții se bazează pe interese geopolitice. Acesta este lucrul principal, lucrul fundamental”, a adăugat el.

Potrivit președintelui rus, după toate acțiunile neprietenoase ale Occidentului față de Rusia care au urmat dezintegrării Uniunii Sovietice, a devenit clar că „atât timp cât nu suntem o putere independentă, suverană, capabilă să-și apere viitorul, nimeni nu ne va lua în seamă”.

Putin a criticat în repetate rânduri Occidentul pentru promisiunea făcută liderului sovietic că

NATO nu va avansa „niciun centimetru” spre est, după care mai multe țări, inclusiv câteva din tabăra socialistă și din fosta Uniune Sovietică, s-au alăturat NATO în ciuda protestelor Moscovei.

Sursa: Rador Radio România