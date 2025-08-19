Gândurile lor aruncă puțină sau deloc lumină asupra țării, dar luminează cu o lumină limpede viziunea asupra lumii a celor trei personaje, scrie „O Globo” (Brazilia), sub semnătura lui Demétrio Magnoli, sociolog și doctor în geografie umană.

Spune-mi ce este Ucraina și îți voi spune cine ești. Putin, invadatorul; Trump, aliatul trădător; și Lula, spectatorul interesat, au răspunsuri radical diferite la întrebare. Ei aruncă puțină sau deloc lumină asupra Ucrainei, dar luminează cu o lumină limpede viziunea asupra lumii a celor trei personaje.

Într-un discurs televizat, cu câteva zile înainte de invazia din februarie 2022, marele autocrat rus și-a oferit diagnosticul: „Ucraina nu este doar o țară vecină pentru noi. Este o parte inalienabilă a propriei noastre istorii, culturi și a spațiului spiritual”.

Vecinul nu ar fi o națiune legitimă, ci o regiune a Rusiei devenită autonomă printr-o greșeală a bolșevicului Lenin. Într-un eseu de istoric din iulie 2021, Putin a declarat că „rușii și ucrainenii sunt un singur popor - o singură totalitate” și a conchis prin necesitatea restaurării „națiunii tripartite” formată din Rusia, Ucraina și Belarus.

Imperialismul liderului de la Kremlin este înrădăcinat într-o viziune aproape mistică a Rusiei, al cărei suflet a fost făurit în adâncurile istoriei și șlefuit de creștinismul ortodox. Refacerea Marii Rusii distorsionate de comuniști și fragmentată de Occidentul fără Dumnezeu - acesta este argumentul său pentru războiul de cucerire declanșat în Ucraina.

Din negura unei istorii imaginate până la pragmatismul primitiv al unui antreprenor fără scrupule, Trump vede Ucraina nu ca pe o națiune suverană sau un aliat, ci ca pe un bun imobiliar. În ajunul summit-ului său cu Putin în Alaska, el a sugerat că baza unui acord de pace ar fi „schimburile de teritorii”. Întrucât Ucraina nu controlează și nu revendică teritorii rusești, fraza nu ar putea fi interpretată decât ca un schimb de teritorii ucrainene aflate sub controlul Ucrainei cu teritorii ucrainene ocupate de Rusia.

Un München în Alaska? La întâlnirea inițială de la München din 1938, britanicii și francezii i-au predat lui Hitler sudeții cehi. În Alaska, Statele Unite și Rusia s-au întâlnit fără prezența Ucrainei pentru a discuta despre frontierele ucrainene. Principiul conform căruia frontierele nu pot fi schimbate prin forță nu i-a trecut prin minte lui Trump. Dar, în spiritul „schimburilor de terenuri”, el a gândit cu voce tare recuperarea „proprietății de la malul mării” pierdute de Ucraina - provinciile Herson și Zaporijjia, parțial ocupate de forțele rusești. Afaceri imobiliare.

Lula nu se complace în misticism istoric și nici nu descifrează războaiele după criteriul pieței imobiliare. Paradigma sa imuabilă este un antiamericanism ancorat în tradiția intelectuală săracă a stângii latino-americane. Din perspectiva președintelui brazilian, Ucraina este un pion pe tabla de șah a „imperialismului american”.

La fel ca Putin și Trump, Lula nu vede Ucraina ca pe o țară cu aceleași prerogative ca altele, inclusiv dreptul de a-și alege propriile alianțe politice, economice și militare. În opinia sa, exprimată într-un interviu din mai 2022, „motivul pentru invadarea Ucrainei este NATO”. Soluția sa: „Statele Unite și Europa ar fi putut spune: «Ucraina nu va adera la NATO». Ar fi fost rezolvată”.

Fals, desigur, deoarece ipoteza negativă nu ar fi restabilit „națiunea tripartită” dorită de Putin.

Aderarea la NATO a fost, până la invazie, un vis ucrainean îndepărtat. Dar visul provine din motive similare cu cele ale țărilor din fosta Cortină de Fier care au aderat la alianța militară între 1999 și 2020: teama de imperialismul rus. Imperiul Rus a subjugat țările baltice, Ucraina, Belarus și Moldova. Uniunea Sovietică și-a extins sfera de influență în toată Europa de Est și, pentru a zdrobi mișcările reformiste, a invadat Ungaria și Cehoslovacia. Prin urmare, de la prăbușirea Uniunii Sovietice, națiunile din această parte a Europei au ajuns la concluzia că numai NATO le poate garanta independența.

Lula, însă, este incapabil să înțeleagă acest lucru, întrucât a studiat într-o școală ideologică pervertită, care afirmă că există un singur imperialism: cel al Statelor Unite. Solidaritatea sa abia mascată față de Putin este consecința logică a caricaturii binare în care crede.

Putin, Trump și Lula își fac autoportrete atunci când vorbesc despre Ucraina. Imaginile nu sunt frumoase.

Sursa: Rador Radio România